Ответка за обстрелы Никополя: ВСУ уничтожили оккупантов РФ вместе с техникой

Российские оккупанты, которые были возле уничтоженной техники, тоже стали "двухсотыми".
Украинские защитники нанесли удар по позициям российских оккупантов, откуда велся обстрел жилых кварталов Марганца и Никополя на Днепропетровщине.
Как сообщил в Telegram начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко, в результате удара ВСУ уничтожена техника российских оккупантов, враг понес потери.
Он уточнил, что техника РФ, причастная к обстрелам Марганца и Никополя, отправилась на металлолом.
Евтушенко добавил, что российские оккупанты, которые были возле уничтоженной техники, тоже стали "двухсотыми". Вместе с тем начальник Никопольской РВА отметил, что количество потерь оккупантов пока невозможно посчитать.
Вечером 2 августа СМИ писали, что украинские военные мощно ударили по месту расположения российских захватчиков в Чернобаевке Херсонской области. Удар был нанесен в районе аэропорта.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что в Херсонской области российские оккупационные войска потеряли еще более 10 старших офицеров, включая генералов. Результативные действия по уничтожению российских захватчиков произошли в Чернобаевке.
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