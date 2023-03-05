Отвод украинских войск из Бахмута: в ВСУ ответили на слухи

Украинские войска меняют позиции в пределах контролируемых плановых ротаций, пояснил Сергей Череватый.

ВСУ продолжают защищать Бахмут / Соцсети

Ситуацию вокруг Бахмута Донецкой области прокомментировал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, в городе проходят плановые ротации, при этом нет массового отвода украинских войск. Об этом он рассказал в комментарии CNN.

Вместе с тем спикер Восточной группировки войск ВСУ пояснил, что украинские войска меняют позиции в пределах контролируемых плановых ротаций.

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"Массового вывода украинских войск тоже нет", — подчеркнул он.

В то же время Череватый добавил, что бои в Бахмуте в основном идут в окрестностях, а сам город контролируют бойцы ВСУ, Госпогранслужбы и Нацгвардии.

Ситуация вокруг Бахмута

Ранее представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что оккупанты России продолжают наступать на Бахмутском направлении.

Враг пытается добиться продвижения, применяя живую силу, а не военную технику. Захватчики задействуют авиацию, но не могут заполучить преимущество в воздухе.

Военнослужащий ВСУ Александр Войтко заявил, что в Бахмуте очень сложная обстановка. Оккупанты пытаются окружить город, но у них ничего не получается. Россиянам удалось зацепиться за частный сектор. Там идут бои.

Спикер Восточной группировки армии Украины Сергей Череватый не исключил отступления украинских войск из Бахмута. По его словам, этом может произойти в случае, если речь будет идти о сохранении личного состава, улучшения тактического положения войск или более эффективного проведения военной операции.

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