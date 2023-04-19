"Панцири не спасут": в Москву от ВСУ может долететь все что угодно - военный эксперт

В то же время он отметил, что решение о нанесении ударов по территории страны-агрессора принимает исключительно Генштаб.

https://glavred.info/ukraine/panciri-ne-spasut-v-moskvu-ot-vsu-mozhet-doletet-vse-chto-ugodno-voennyy-ekspert-10464541.html Ссылка скопирована

В Москву от ВСУ может долететь все что угодно / скриншот YouTube

ВСУ могут достать сейчас и до столицы России. Поэтому россияне и переставляли "Панцири" вокруг Москвы и в самой Москве, уверен военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула.

В интервью Главреду он отметил, что и хваленые зенитно ракетно-пушечные комплексы не спасут оккупантов.

видео дня

"Что я могу сказать? Пусть ставят больше "Панцирей" в Москве, на крышу Министерства обороны. Могут еще поставить на Красную площадь с десяток, чтобы их было видно. Но сколько этих "Панцирей" уничтожили в Украине мы тоже видели. Пусть ставят, но жизнедеятельность Москвы зависит от логистических цепочек, которыми обеспечивается Москва, в том числе газ и электроэнергия. И хватит ли на все это "Панцирей" – большой вопрос. Кроме того, их эффективность не очень высока", - пояснил эксперт.

В то же время он отметил, что решение о нанесении ударов по территории страны-агрессора принимает исключительно Генштаб.

"От границы Украины в Сумской, Черниговской области до России всего 450 километров. Для современной техники это, мягко говоря, ни о чем. Может долететь все что угодно. То есть все это есть (или должно быть). Будут ли наши это применять - другой вопрос, но он к Генштабу", - подытожил Притула.

"Бавовна" в России

Напомним, в Белгородской области ранее прогремели мощные взрывы. В результате в некоторых районах отключили электроэнергию.

В Сети опубликованы кадры последствий "бавовны". Отметим, что в результате взрывов виден пожар и густой столб дыма. Сообщается, что взрывы прогремели на подстанции в Белгороде.

Ранее в районе российского международного аэропорта Брянска прогремела мощная "бавовна".

Там утверждают, что местные жители услышали 2 взрыва. Там якобы сработала российская система ПВО по украинскому дрону.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мощные взрывы прогремели в Белгородской области, а также во временно оккупированном РФ Крыму.

Местные власти сообщают о работе системы ПВО. При этом сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.

Кроме того, в Сети также уточнили о том, что взрывы прогремели в Брянской области РФ.

Вам может быть интересно: