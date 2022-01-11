Парламентский телеканал Рада оконфузился в прямом эфире и "похоронил" Стефанчука

Стефанчук / УНИАН

Парламентский телеканал Рада во время эфира случайно "похоронил" спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука. Неприятный инцидент произошел 11 января.

В эфире сообщали о смерти главы Европарламента Давида Сассоли. Это печальное известие комментировал спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

В то же время вместо фото главы Европарламента показали фото главы ВР.

Более того, иллюстраторы телеканала разместили фото Стефанчука так, что снизу под его фотографией была надпись "внезапно умер".

"Ушел из жизни настоящий друг Украины, президент Европарламента, Давид-Мария Сассоли. Во время российской эскалации на границах Украины весной 2021 года он призвал Российскую Федерацию сделать шаг назад. А также неоднократно настаивал на санкциях против России и Беларуси. Выражаю искреннее соболезнование близким и всем друзьям. Вечная память", – говорилось в сообщении о смерти руководителя Европарламента.

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Умер президент Европейского парламента

Напомним, в Италии в ночь на вторник, 11 января, на 66 году жизни скончался глава Европейского парламента Давид Сассоли.

Накануне стало известно, что Сассоли был госпитализирован из-за "тяжелых осложнений, связанных с нарушениями работы иммунной системы".

Это стало второй госпитализацией спикера за последнее время.

В сентябре 2021 года Сассоли попал в больницу с пневмонией. На этот раз его спасти не удалось.

Сассоли занимал должность президента Европейского парламента с июля 2019 года.

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