Пашинский закупал вооружение для армии по вдвое завышенной цене и занимался дискредитацией Госаудитслужбы – расследование

https://glavred.info/ukraine/pashinskiy-zavyshal-ceny-na-zakupki-vooruzheniya-dlya-vsu-i-atakoval-gosauditsluzhbu-smi-10545569.html Ссылка скопирована

Сергей Пашинский / УНИАН

Бывший народный депутат и бизнесмен Сергей Пашинский, подозреваемый в незаконной реализации "нефтепродуктов Курченко", что нанесло государству ущерб почти на 1 млрд гривен, в разговорах с ближайшим окружением обсуждал схемы искусственных наценок в оборонной сфере, а также планировал грязные медиакампании против Госаудитслужбы Украины.

Это стало известно после публикации 26 февраля в СМИ аудиозаписей разговоров Пашинского, пишет KP.UA.

"Пашинский фактически признался, что закупал вооружение для армии по вдвое завышенной цене. По крайней мере, такой вывод можно сделать из разговоров скандального экснардепа со своим окружением. Кстати, сегодня несколько оборонных компаний внесли за Пашинского залог 272,5 млн гривен. Интересно, не те ли это средства, заработанные по вдвое завышенной цене?" - пишет издание.

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В статье анализируется бизнес-путь экснардепа в оборонной отрасли, в которую он "глубоко интегрировался" еще в должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны. По информации KP.UA, реализация "нефтепродуктов Курченко" помогла Пашинскому с накоплением "начального капитала", чтобы выйти на рынок вооружений и потеснить других участников, в частности, государственный "Укроборонпром".

Однако, как отмечает KP.UA, обнародованные записи разговоров свидетельствуют о том, что оборонный бизнес Пашинский мог вести по мошеннической схеме, завышая цены на вооружение вдвое. Кроме того, по информации издания, контракты с Минобороны, подписанные в 2022 году после начала полномасштабного вторжения, были сорваны.

Очевидно, что все эти схемы не прошли незамеченными мимо аудиторов. В результате Пашинский организовал информкампании против главы Госаудитслужбы Аллы Басалаевой. По данным издания, записи с обсуждением кампании по дискредитации главы ГАСУ также есть у правоохранителей.

KP.UA также напоминает, что именно аудиторы Госаудитслужбы проводили проверку ГП "Укртранснафтопродукт" и схем с "топливом Курченко" (что и стало основанием уголовного дела НАБУ), а также оборонных предприятий. В частности, КБ "Луч", на которое, как пишут СМИ, Пашинский оказывает влияние. "Говорят, что он фактически сделал все для того, чтобы аудит предприятия не состоялся. Очевидно, чтобы скрыть космические наценки", – отмечают в статье.

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