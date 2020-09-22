Пасынок Кернеса поведал, когда того выпишут из немецкой клиники

Геннадий Кернес / УНИАН

Состояние здоровья мэра Харькова Геннадия Кернеса, который экстренно был доставлен в берлинскую клинику Шарите из-за обострения хронических заболеваний и заболевание китайский коронавирусом Covid-19 в немецкой клинике, постепенно улучшается.

Об этом во вторник, 22 сентября, написал пасынок харьковского градоначальника Родион Гайсинский в Instagram.

"Сегодня утром был у @gepard59 (псевдоним Кернеса в Instagram - Главред). Состояние намного лучше, врачи решают, когда смогут отпустить в Харьков. Связь в палате по-прежнему запрещена. На выборы идет он, и это не обсуждается", — написал Гайсинский.

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