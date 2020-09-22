Пасынок Кернеса поведал, когда того выпишут из немецкой клиники

Пасынок харьковского градоначальника, Родион Гайсинский, также рассказал - будет ли участвовать Геннадий Кернес в выборах мэра.
Состояние здоровья мэра Харькова Геннадия Кернеса, который экстренно был доставлен в берлинскую клинику Шарите из-за обострения хронических заболеваний и заболевание китайский коронавирусом Covid-19 в немецкой клинике, постепенно улучшается.
Об этом во вторник, 22 сентября, написал пасынок харьковского градоначальника Родион Гайсинский в Instagram.
"Сегодня утром был у @gepard59 (псевдоним Кернеса в Instagram - Главред). Состояние намного лучше, врачи решают, когда смогут отпустить в Харьков. Связь в палате по-прежнему запрещена. На выборы идет он, и это не обсуждается", — написал Гайсинский.
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Кернес коронавирус – что было ранее:
- 14 сентября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что у мэра Харькова Геннадия Кернеса диагностировали китайский коронавирус Covid-19, а сам чиновник якобы впал в кому.
- В харьковском горсовете подтвердили, что Кернес на больничном, однако опровергли информацию о коме.
- Позже в городском совете официально подтвердили диагноз Геннадия Кернеса – двусторонняя пневмония, которую спровоцировала коронавирусная инфекция.
- В среду вечером, 16 сентября, появилась информация о том, что Кернеса в экстренном порядке увезли на лечение за границу.
- Утром, 17 сентября, журналисты узнали, что мэра Харькова привезли в клинику Шарите в Берлине, где в связи с отравлением проходит лечение российский оппозиционный политик Алексей Навальный.
- Затем директор Департамента по делам информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко рассказал, что основные проблемы со здоровьем у Кернеса начались отнюдь не из-за коронавируса.
- В пресс-службе Харьковского горсовета рассказали, что состояние здоровья Геннадия Кернеса не вызывает у врачей озабоченности по поводу его жизни.
Автор: Дмитрий Видоменко