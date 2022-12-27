"Патологическое пренебрежение к Украине": в МИД жестко ответили на бредни Орбана насчет войны

Украинские дипломаты прямо обвинили скандального венгерского премьера в том, что он желает поражения Украине в войне с РФ.

Виктору Орбану жестко ответили в МИД Украины / Скриншот, УНИАН

В Министерстве иностранных дел жестко прокомментировали скандальные заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по поводу войны в Украине.

Заявления премьер-министра Венгрии демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, противостоящему российской агрессии. Об этом идет речь в сообщении в Telegram-канале Министерства иностранных дел Украины.

Украинские дипломаты прямо обвинили скандального венгерского премьера в том, что он желает поражения Украине в войне с РФ.

"Заявления премьер-министра Венгрии демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, противостоящему российской агрессии, а также его собственную политическую близорукость. Ведь поражение Украины в войне, к которому Виктор Орбан косвенно призывает, привело бы к прямой угрозе российской агрессии для Венгрии и венгров", - добавили в МИД Украины.

Скандальное заявление Орбана

Ранее Орбан сделал новое скандальное заявление по поводу войны в Украине.

Он уверен в том, что украинцы могут воевать, пока США будут поддерживать их оружием и деньгами.

При этом он подчеркнул, что Венгрия уже столкнулась с опасностью быть втянутой в войну в Украине, а также пожаловался на то, что рост цен на энергоносители также толкает страну в опасном направлении.

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