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Patriot прикроет авиабазы с натовскими самолетами для ВСУ: эксперт раскрыл неожиданный план

19 декабря 2022, 17:32
ЗРК Patriot обеспечивают защиту наиболее важных стратегических объектов, подчеркнул Олег Катков.
ЗРК Patriot
ВСУ обещают передать ЗРК Patriot / скриншот YouTube

Американские ЗРК Patriot, которые планируют поставлять ВСУ, не предназначены для защиты всей территории Украины, заявил главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков.

"Это - точечная защита, которая должна, в первую очередь, защитить наиболее важные стратегические объекты", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Он напомнил, что в Польше системы Patriot разместили на авиабазе Жешув, которая является важным логистическим хабом для всей поддержки Украины вооружением.

"То есть Patriot не защищали ни Варшаву, ни Краков, а ключевой объект, который был в Польше. Учитывая стоимость Patriot (а речь идет о астрономическом ценнике, ибо даже два таких комплекса - это 10% от всей денежной помощи США Украине с начала вторжения), мы понимаем, что их вряд ли будут десятки. Будет определенное количество, которое позволит защитить полноценно один объект", — предположил военный эксперт.

При этом он не исключил, что поставки Украине системы Patriot могут свидетельствовать о скорой передачу ВСУ западных истребителей, а ЗРК США станут на их защиту.

"Для РФ, тем более когда там будут размещены самолеты, главной задачей станет уничтожение этой авиабазы, потому что они понимают, что западные самолеты - это game-changer на поле боя, который вообще меняет всю ситуацию. Поэтому их уничтожение будет крайне большим ударом и для Украины, и для НАТО, потому что самолеты слишком дороги и слишком нужны Украине - вокруг них были сломаны сотни копий. Соответственно, такую авиабазу нужно защитить, а для этого ничего лучше, чем Patriot не придумали", — добавил Катков.

Передача Украине систем ПВО Patriot

Президент Владимир Зеленский рассказал о переговорах с американскими партнерами о передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot.

По словам главы государства, он проводит переговоры по этому поводу с американским президентом Джо Байденом.

"Процесс идет, я этим лично занимаюсь. В принципе, это очень для нас нужно... Для меня это важно - это мои личные отношения с президентом Байденом", - сказал он.

Напомним, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя сообщения о планах США поставить Украине ЗРК Patriot, заявил, что Кремль ждет подтверждения этой информации.

Также спикер диктатора РФ считает, что данные ЗРК "безусловно" станут целью для российских оккупантов.

В США ответили на угрозы РФ после того, как стало известно о намерениях Вашингтона передать Киеву системы ПВО Patriot.

Реакция Кремля на решение США не повлияет на военную помощь США Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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война России и Украины ЗРК Patriot Олег Катков
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