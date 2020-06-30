Где взять деньги: власти Черновцов подсчитали убытки от паводков

Черновцы подсчитали убытки от паводков / if.dsns.gov.ua

Наводнения в Украине - власти Черновцов подсчитали колоссальные убытки, которые причинили погодные явления на прошлой неделе.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкого горсовета.

"Сумму убытков, которые в течение 23-25 июня 2020 года нанесло наводнение в г.Черновцы, утвердила 30 июня городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Общая сумма нанесенного ущерба составляет 20 835 767 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, мэр города обратился с письмом к председателю Черновицкой ОГА Сергею Осадчуку. Он просит того ходатайствовать перед Кабмином о выделении денег из госбюджета на ликвидацию последствий непогоды.

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"В результате поднятия уровня воды в р. Прут, а также поднятия воды в р. Потит в пределах г. Черновцы подтоплены домохозяйства в районе улиц Измайловская, Козятинская, Рощинская, Ямпольская, Селезневская и проул. Рокитнянский, территорию Калиновского рынка, дорогу и автостоянку рынка "Добробут". Размыты отдельные автомобильные дороги, заилено частично реки Кися, Мольница, Клокучка, Потит, Мошков, заилены и частично повреждены водопропускные, ливневые и канализационные сети. Значительные убытки понесла водопроводная насосная станция "Белая", которая обеспечивает работу Прутского водозабора, повреждены очистные сооружения КП "Черновцыводоканал" с. Магала, другие объекты водоканала", - добавили в Черновицком горсовете.

Паводки в западной Украине

Как ранее писал Главред, интенсивные осадки в последние дни привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. В Ивано-Франковской области погибли три человека. Больше всего от наводнений пострадала Ивано-Франковская область, где подтоплено более 200 населенных пунктов, к 29 нет подъезда. В области разрушено 150 км автодорог и 90 мостов.