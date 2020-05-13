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В Минсоцполитики предсказали коллапс пенсионной системы Украины

13 мая 2020, 02:01

В ведомстве заявили о необходимости учреждения накопительной системы.

пенсия, пенсионер, старик
Пенсионную систему ждет коллапс / УНИАН

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила о необходимости введения в Украине накопительной пенсионной системы, которая будет реализована за счет сотрудника предприятия и работодателя.

"Украина входит в ТОП-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения, согласно данным ООН. Причем в ближайшие десятилетия сокращение населения будет происходить за счет трудоспособных. За 5 лет население сократится на 18%, соотношение между пенсионерами и работающими возрастет почти вдвое. Взносов работающих и сейчас недостаточно для обеспечения необходимого уровня жизни пенсионеров, а в дальнейшем ситуация будет ухудшаться", - сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Лазебной, накопления должны быть доступны для населения. Она добавила, что такая инициатива позволит вывести из тени занятость в стране.

Читайте такжеПенсии Донбассу: пенсионерам из-за коронавируса приготовили сюрпризы"По нашему мнению, разумной альтернативы введению второго уровня пенсионной системы не существует. Поэтому нам необходимо ввести накопительную систему с посильными взносами, которые будут платить работник и работодатель. Дополнительно такая система будет способствовать детенизации занятости. Достичь успеха можно только в рамках тесного диалога между государством и сторонами работников и работодателей, мы должны найти баланс интересов", — сказала она.

Министр подчеркнула, что необходима комплексная программа с четким алгоритмом действий для достойного пенсионного обеспечения граждан Украины.

Напомним, в мае 2020 года в Украине из 11,4 миллионов пенсионеров повышение получат в рамках индексации всего 6,9 миллионов человек.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в скором будущем пенсии украинским пенсионерам будут платить по смешанной системе, поэтому граждане после выхода на заслуженный отдых смогут получать две пенсии одновременно.

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