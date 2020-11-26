"Переболеют миллионы": Геращенко высказался о целесообразности локдауна

Геращенко назвал причины необходимости локдауна / УНИАН

В том случае, если в нашей стране не ввести вовремя локдаун, заболеваемость опасным китайским коронавирусом продолжит стремительно расти. До февраля переболеть коронавирусом могут несколько миллионов украинцев.

С таким мнением в эфире 24 канала выступил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко и рассказал о количестве заболевших в феврале 2021 года.

"Сегодня есть огромная волна заболеваемости, поэтому если ничего не делать, то до февраля у нас переболеют 10 миллионов людей", - подчеркнул он.

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Геращенко добавил, что когда рассматривалось решение о введении карантина выходного дня, глава МВД Арсен Аваков и еще несколько министров выступали за более широкие ограничения, но были в меньшинстве.

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