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Перед смертью просил спасти кота: украинцы исполнили последнее желание военного с "Азовстали"

13 июля 2022, 11:48

Животное удалось найти и вывезти из оккупации.

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Перед смертью Сафонов просил спасти его кота/ UkrARMY cats & dogs

Украинский полицейский Даниил Сафонов, участвовавший в боях за "Азовсталь" в Мариуполе, погиб 2 мая. Перед смертью он успел попросить, чтобы спасли его кота.

Украинцам через какое-то время удалось найти животное в городе и вывезти его на подконтрольные Украине территории. Об этом сообщили на странице UkrARMY cats&dogs в Twitter.

"Перед смертью полицейский Даниил Сафонов, который погиб в Мариуполе, попросил спасти его кота. И украинцы нашли и спасли его! Они вывезли кота на свободную территорию. Покойся с миром, мой друг, твой кот в безопасности!" – отмечается в публикации.

Согласно сообщению, кота удалось вывезти 10 июля.

Куда именно эвакуировали животное, пока неизвестно.

Кот защитника Азовстали Даниила Сафонова
Кот защитника Азовстали Даниила Сафонова/ UkrARMY cats & dogs

Напомним, в конце июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, во время которого из российского плена были освобождены 144 украинских защитника.

После этого освобожденный из плена пограничник рассказал об отношении оккупантов. Раненный пограничник Павел Пиковец, которого оккупанты взяли в плен с "Азовстали" в Мариуполе, вспоминает, что вражеские военные смотрели на пленных с завода, как на воинов.

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