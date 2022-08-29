"Переговоры" на юге с врагом проходят успешно, ожидаем "компромиссы" - Подоляк

Единственное возможное "переговорное" направление Украины со страной-агресором находится на фронте.
Единственное возможное "переговорное" направление Украины со страной-агресором находится на фронте. Сейчас на юге ВСУ достигают успехов, говорится в сообщении советника главы ОП Михаила Подоляка в Twitter.
"Переговоры с Россией в едином возможном сегодня формате ведет специальная украинская делегация, в частности на южном направлении фронта. "Переговоры" проходят успешно. Ожидаем новые "компромиссы" в виде "жестов доброй воли", - написал он.
Освобождение Херсонской области от оккупантов
Напомним, украинские военные прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".
Информацию о том, что была прорвана первая линия обороны оккупантов на Херсонщине, также подтвердил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань. Он отметил, что только в ночь на понедельник, 29 августа, и в первой половине этого дня ВСУ нанесли удары по захватчикам в Херсоне, Антоновке, Олешках, Новой Каховке, Любимовке и Бериславе.
Ранее руководитель Объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что наши защитники уже проводят операцию по освобождению Херсона. Она отметила, что контрнаступление в Херсонской ВСУ будет современными методами, в частности, истощая врага.
В Новой Каховке началась паника среди оккупантов. Из-за контрнаступления ВСУ они включили в городе сирены и объявили эвакуацию с рабочих мест.
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