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"Победа должна быть достигнута на поле боя": Зеленский о войне с Россией

7 июня 2022, 16:38

Западные санкции не очень повлияли на позицию России, говорит президент.

Зеленский Россия
Владимир Зеленский / Офис президента, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский дал новое интервью, где рассказал, что тупиковая ситуация в войне с Россией - не вариант для Украины.

В интервью для Financial Times президент отметил, что оттеснение российских войск на позиции, занятые до вторжения, будет серьезной временной победой для Украины, но полный суверенитет над ее территорией остается конечной целью.

"Мы уступаем в оснащении и поэтому не способны продвигаться вперед. Мы понесем больше потерь, и люди - мой приоритет", - заявил он.

По словам президента, победа должна быть достигнута на поле боя.

"Западные санкции не очень повлияли на позицию России", - говорит президент.

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Прекращение огня

Зеленский также гневно отреагировал, что западные партнеры призывают к прекращению огня в конфликте без определения условий, а именно прекращения Москвой своего наступления.

"Все действуют как шифр. Они поддерживают Украину, но при этом проверяют, что можно сделать для ослабления санкций, чтобы не пострадал бизнес. Как мы можем добиться прекращения огня на территории Украины, не прислушиваясь к позиции этой страны? Это очень удивительно", - сказал Зеленский.

Переговоры с Путиным

Также Зеленский настаивает на том, что открыт для мирных переговоров с президентом Владимиром Путиным, несмотря на зверства, совершенные российскими войсками в Украине.

Вступление Украины в Европейский Союз

Президент Владимир Зеленский 9 мая в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сделал заявление о том, что Украина заполнила и передала вторую часть опросника для интеграции в ЕС. Еврокомиссии следует подготовить отчет, который впоследствии передадут на рассмотрение Евросовета.

В Европейском совете заявили, что на заседании в июне будет рассмотрена заявка Украины на вступление в ЕС. Также изучат заявки на евроинтеграцию Грузии и Молдовы.

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 5 июня сказала, что Евросоюз должен приложить максимум усилий для вступления Украины в ЕС. По ее словам, это не только стратегический интерес, но и долг Европы.

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