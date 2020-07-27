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Срыв нового перемирия на Донбассе: эксперт оценил главные риски

Стороны пошли на широкий компромисс, считает Алексей Якубин.

27 июля 2020, 05:05
Война на Донбассе
Эксперт оценил перспективы перемирия на Донбассе / УНИАН

Одним из главных пунктов Парижского коммюнике в Нормандском формате был вопрос о полном прекращении огня, заявил политолог Алексей Якубин.

Как подчеркнул он в комментарии ГолосUA, ранее этот пункт не был особо реализован, однако теперь стороны пошли на компромисс.

"Я на самом деле думаю, что это связано с тем, что президент Владимир Зеленский во многом понимает, что его рейтинг доверия строится в ожидании от него подвижек по Минским договоренностям и достижению мира. Что же касается самого соглашения, то я не исключаю, что оно может быть сорвано, но сам факт его заключения уже является компромиссом", - говорит эксперт.

Он обратил внимание, что договоренности включают в себя условия, которые вводят режимы контроля, в отличие от предыдущих подобных режимов: "Более того, с этим соглашением вводится дополнительный режим ответственности сторон, в котором четко прописывается, что нельзя использовать дроны, снайперские винтовки".

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Якубин добавил. что условия прекращения огня с 27-го июля достаточно детально прописаны, что является компромиссным решением.

Напомним, 22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

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