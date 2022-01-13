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"Перенесут хорошо и не умрут": инфекционист назвал категорию людей, которых "помилует" штамм Омикрон

13 января 2022, 13:39
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Британский специалист уверен, что Омикроном заболеют почти все.

коронавирус
Штамм Омикрон опаснее своих предшественников / коллаж Reuters

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что COVID-штаммом Омикрон заразятся почти все, но больше всего пострадают невакцинированные люди.

У тех, кто имеет прививки, болезнь пройдет без тяжелого течения и постковидного синдрома, заявил руководитель Института аллергологии и инфекционных заболеваний и главный инфекционист США Энтони Фаучи в эфире телеканала CNN.

По его словам, с серьезными последствиями коронавируса столкнутся именно непривитые граждане, по которым Омикрон нанесет "главный удар".

В то же время, по словам инфекциониста, заболевают Омикроном также и те, кто вакцинировался. Однако у них будет значительно легче течение заболевания, с минимальными рисками госпитализации и смерти.

Читайте такжеДвух доз COVID-вакцины "недостаточно" для защиты от Омикрона: в Pfizer разрабатывают новый препарат"Омикрон при его невероятной, беспрецедентной степени эффективности распространения в конце концов найдет почти всех... А, возможно, и многие из них (вакцинированные. — Ред) очень вероятно, с некоторыми исключениями, перенесут это достаточно хорошо, в том смысле, что не будут госпитализированы и не умрут", - заявил Энтони Фаучи.

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Напомним, в Украине зафиксирован резкий рост больных коронавирусом. Впервые за время новогодних и рождественских праздников в этом году число новых выявленных больных за сутки превысило 10 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, по состоянию на утро 13 января 2022 коронавирус в Украине за сутки выявили у 10 046 жителей страны. В том числе заболели 590 детей и 255 медработников.

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Автор: Сергей Кущ
viber
коронавирус штамм Омикрон
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