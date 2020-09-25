Перенос осенних каникул в школах - в Минобразовании назвали новые даты

Здание Минобразования / УНИАН

В Украине уже в ближайшее время изменят даты школьных осенних каникул учебного года 2020/2021 в связи с проведением местных выборов в конце октября.

Об этом на пресс-конференции в Кривом Роге заявил и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

По словам чиновника, в ведомстве рассматривают отправку детей на каникулы на отдых на несколько дней раньше, чем было запланировано (обычно осенние каникулы у школьников выпадают на последние дни октября – первые дни ноября).

Шкарлет напомнил, что школы в Украине давно получили автономию в организации школьного процесса и график каникул, который предлагают в Минобразования носит рекомендательный характер. Однако в связи с проведением местных выборов и размещением участков и комиссий в помещениях школ, образовательные департаменты попросили синхронизировать даты каникул с датами выборов.

"Мы рекомендуем начать каникулы не позднее, чем за два дня до выборов и завершить не позднее, чем – через три. Я очень надеюсь, что учебные заведения прислушаются к рекомендациям департамента и Министерства образования", ‒ заявил чиновник.

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Каникулы из-за коронавируса: