Назван город, который будет лидером по COVID-19 и последним выйдет из эпидемии​

В Госпотребслужбе считают, что Киев может последним выйти из эпидемии коронавируса.
Коронавирус в Киеве взял новую высоту и не утихает. По словам Госпотребслужбы Киева Олега Рубана, город-мегаполис, может последним выйти из эпидемии коронавируса и войти в "красную зону".
Рубан отметил, что коронавирус в Киеве бушует из-за большого количество организованных коллективов и пересечений транспортных сетей.
"Город Киев будет лидером и последним выйдет из эпидемии. Работа проводится и на государственном, и на городском уровнях", — сказал Рубан в комментарии "РБК-Украина".
Рубан также считает, что в столице напряженная ситуация с обеспечением койкомест, но ситуация была прогнозируемой. Однако в случае ухудшения ситуации Киев может перейти в "красную зону".
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"Заполненность колеблется от 70% до 75%. Если такой показатель будет длиться дольше 5 дней, то Киев может полностью перейти в "красную зону". Но сегодня это еще под контролем и койкофонд обеспечивается", — заверил Рубан.
Коронавирус в Киеве - о чем ранее сообщал Главред:
- По состоянию на четверг, 22 октября, в столице зафиксировали уже 32 500 пациентов с диагнозом коронавирус.
- Предыдущий смертельный антирекорд коронавирус установил на прошлой неделе. 16 октября Covid-19 в Киеве убил 22 человека.
- В ближайшие 1,5-2 года украинцы будут вынуждены научиться жить в условиях циркуляции коронавирусной инфекции, считает Олег Рубан.
"Красная" зона карантина
Министерство здравоохранения опубликовало разъяснения о том, какими будут четыре зоны, на которые в зависимости от эпидемической ситуации разделят регионы Украины по уровню опасности распространения коронавируса.
Для определения зон учитывают 4 показателя: загруженность коек в больницах, среднее количество тестирований в регионе, выявление новых случаев и динамика роста новых случаев инфицирования.
В "Красной" зоне карантина запрещены:
- работа общественного транспорта;
- посещение образовательных учреждений;
- работа ТРЦ, кафе и ресторанов.
- плановая госпитализация (кроме помощи роженицам и беременным, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи);
- работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
- прием новых смен в детских лагерях;
- не более одного человека на 20 кв. м и не более 100 человек на массовых мероприятиях;