Назван город, который будет лидером по COVID-19 и последним выйдет из эпидемии​

Киев вскоре может попасть в "красную зону" / УНИАН

Коронавирус в Киеве взял новую высоту и не утихает. По словам Госпотребслужбы Киева Олега Рубана, ​город-мегаполис, может последним выйти из эпидемии коронавируса и войти в "красную зону".

Рубан отметил, что коронавирус в Киеве бушует из-за большого количество организованных коллективов и пересечений транспортных сетей.

"Город Киев будет лидером и последним выйдет из эпидемии. Работа проводится и на государственном, и на городском уровнях", — сказал Рубан в комментарии "РБК-Украина".​

Рубан также считает, что в столице напряженная ситуация с обеспечением койкомест, но ситуация была прогнозируемой. Однако в случае ухудшения ситуации Киев может перейти в "красную зону".

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"Заполненность колеблется от 70% до 75%. Если такой показатель будет длиться дольше 5 дней, то Киев может полностью перейти в "красную зону". Но сегодня это еще под контролем и койкофонд обеспечивается", — заверил Рубан.

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По состоянию на четверг, 22 октября, в столице зафиксировали уже 32 500 пациентов с диагнозом коронавирус.

Предыдущий смертельный антирекорд коронавирус установил на прошлой неделе. 16 октября Covid-19 в Киеве убил 22 человека.

В ближайшие 1,5-2 года украинцы будут вынуждены научиться жить в условиях циркуляции коронавирусной инфекции, считает Олег Рубан.