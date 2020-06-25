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Будапешт поставил Киеву условия для разблокирования комиссии Украина-НАТО

Петер Сийярто назвал причину блокирования заседание комиссии Украина-НАТО.

25 июня 2020, 18:00
Сийярто
Петер Сийярто / Фото: Reuters

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал условия, при которых Будапешт снимет блокирование заседания комиссии Украина-НАТО.

Венгрия хочет как можно скорее решить языковые вопросы венгерского меньшинства на Закарпатье в образовании, подчеркнул он в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой после заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, трансляция которой велась в Facebook МИД.

"Заседание комиссии Украина-НАТО мы сейчас блокируем. Мы откровенно сказали, что как только будут решены вопросы, связанные с образованием, правами венгерского меньшинства в образовании, мы это вето снимем и обеспечим, чтобы заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров могли проходить. Я очень надеюсь, что это так и будет", - заявил Сийярто.

Он добавил, что Венгрия не согласна с заявлениями о том, что она делает что-то против Украины.

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"Я хочу подчеркнуть, что Венгрия заинтересована в добрососедских отношениях. Мы заинтересованы в том, чтобы наши дискуссионные вопросы, связанные с использованием языка в образовании, мы решили как можно скорее, и это касается также того, что мы хотим продолжать сотрудничество в области экономики, торговли", - подчеркнул Сийярто.

Напомним, ранее представители общественно-политических организаций Закарпатья обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить создания на территории области венгерской автономии. Такой шаг может нанести удар по национальным интересам Украины.

новости Украины Петер Сийярто
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