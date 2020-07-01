Суд по мере пресечения для Порошенко отложили: стала известна дата

Петр Порошенко / УНИАН

Суд по избранию меры пресечения для экс-президента Петра Порошенко перенесли на 11.00 8 июля.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале нардеп из фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко.

До того прокуратура просила Печерский районный суд Киева избрать для пятого президента Украины меру пресечения в виде личного обязательства до 10 июля.

По мнению обвинения, Порошенко должен сдать заграничные паспорта и сообщать следствию и суду об изменении места проживания.

К слову, именно 10 июля истекает срок досудебного расследования в уголовном производстве по делу о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки.

Адвокат Порошенко Илья Новиков после ходатайства прокуратуры выразил удивление тем, что обвинение, перечислив "ужасные преступления" экс-президента, попросило не об аресте, а всего лишь о личном обязательстве и на короткий срок в восемь дней.

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Напомним, ранее Петр Порошенко на допросе в Госбюро расследований отказался давать показания в качестве подозреваемого в уголовном производстве, касающемся назначения Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки (СВР).

В ГБР подчеркнули, что будут ходатайствовать перед Печерским райсудом о продлении сроков досудебного расследования по данному делу до полугода.