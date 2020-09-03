Певец-сирота Ткачук снова спел Смуглянку и получил жилье в Одессе

Максим Ткачук / volyn.com.ua

12-летний сирота из Волынской области Максим Ткачук вновь публично спел советскую песню Смуглянка – прямо во время гала-концерта в честь очередного Дня города Одессы.

Видеозапись выступления мальчика была опубликована в Сети.

Ткачук исполнил Смуглянку прямо на сцене, которая была построена на Потемкинской лестнице.

При этом второй Ткачук спел песню на украинском языке − Моя Україна. В конце выступления мальчику и его бабушке некие "почетные граждане города" подарили сертификат в Одессе.

"Мы надеемся, что ему будет комфортно жить в Одессе и Макс как можно скорее станет настоящим одесситом, который будет любить наш город и прославлять его своими талантами на международной арене", − отметили представители Одесской епархии бывшей УПЦ МП.

Напомним, 17 августа 2020 года стало известно, что 12-летнему волынскому сироте Максиму Ткачуку, который лидировал в онлайн-списке претендентов на участие в национальном отборе для детского Евровидения, чиновники Национальной общественной телекомпании Украины аннулировали заявку.

Как позднее рассказал руководитель правления НОТУ Зураб Аласания, заявку Ткачука аннулировали, поскольку он весной 2020 года участвовал и победил с песней Смуглянка в конкурсе Stars of the Albion в Лондоне ‒ по той причине, что конкурс в Великобритании был организован представительством исполнительной власти России.