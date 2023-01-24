'Пойдут на Киев из Беларуси': британский вицемаршал сообщил, когда РФ начнет наступление

Российские оккупанты будут пытаться захватить столицу, всю Донецкую область, а также усиливать оборону на юге, чтобы помешать продвижению ВСУ.

РФ может пойти в наступление со стороны Беларуси / коллаж фото Минобороны РФ, @DefenceU

Сейчас на большей части фронта наблюдается так называемое затишье. Боевые действия продолжаются, однако ни одна из сторон еще не идет в мощное наступление. Однако оно может начаться уже весной. Российский диктатор Владимир Путин может отдать приказ не только о захвате всей Донецкой области, но и Киева. Об этом заявил вице-маршал авиации Британии в отставке Шон Белл, сообщает Sky News.

Столица находится под большой угрозой, ведь новое наступление может произойти именно из территории Беларуси. К тому же Путин хочет удержать позиции оккупантов на юге Украины, потому что боится потерять Крым.

"Путин также будет пытаться укрепить преимущественно оккупированный регион Запорожья, чтобы избежать украинского прорыва. Кроме того, россияне могут угрожать столице Украины Киеву, вероятно, из Беларуси", - говорится в сообщении.

Вместе с тем Кремль хочет усилить войска оккупантов в Луганской области, ведь именно там украинские защитники продолжают достигать успехов. ВСУ взяли под огневой контроль трассу Кременная – Сватово и продвигаются в сторону самого населенного пункта Кременная.

Угроза нападения России из Беларуси

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что у войск Украины есть возможности своевременно отреагировать на угрозу вторжения оккупантов РФ из Беларуси. Если уровень угрозы возрастет, ВСУ задействуют резервы на проблемных направлениях.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее заявили, что Киев отслеживает передвижение войск оккупанта России на территории Беларуси. Пока разведка не фиксирует признаков создания там ударной группировки для нового военного вторжения в Украину. Вероятность нападения с данного направления пока остается низкой.

Аналитики американского Института изучения войны допустили, что новое нападение России на Украину из Беларуси может произойти в конце 2023 года. Атака в ближайшей перспективе, по мнению экспертов, выглядит маловероятной.

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