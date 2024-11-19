После прихода Трампа Европе придется резко удвоить расходы на оборону - Bloomberg

Европе придется увеличить расходы на оборону, чтобы противостоять российской агрессии против Украины.

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Трамп может урезать помощь Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Facebook

Главное из материала:

Трамп ограничит отношения США с Европой и выйти из НАТО

Какие риски появятся для стран Европы

Что изменится для Украины

Главным европейским странам придется удвоить расходы на оборону, чтобы противостоять вызову российской агрессии против Украины, а также возможное сокращение американской поддержки при президентстве Дональда Трампа.

Аналитики Bloomberg Intelligence во главе с Джорджем Фергюсоном пишут, что 15 крупнейшим европейским членам Организации Североатлантического договора, возможно, придется увеличить военные инвестиции на 340 млрд долларов в год, доведя их до 720 млрд долларов.

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Во время своей предвыборной кампании Трамп заявил, что ограничит отношения США с Европой в сфере безопасности, а во время саммита НАТО в свой первый срок Трамп пригрозил выйти из военного альянса, если союзники не увеличат расходы.

"Российская агрессия уже побудила рост расходов на оборону в Европе. Однако может потребоваться больше для поддержки Украины, противодействия широкомасштабной агрессивной региональной позиции Москвы и решения углубляющейся стратегической конкуренции с Китаем", - написал Фергюсон.

Отчет появился после того, как бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги предупредил о "медленной агонии" в Европейском Союзе, если государства-члены не прибегнут к быстрым действиям для повышения производительности региона за счет дополнительных инвестиций. Он сказал, что Европе необходимо расширить свои промышленные мощности в обороне, чтобы гарантировать, что фундаментальные ценности региона не исчезнут.

Каковы расходы стран НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Согласно отчету, Европе срочно нужны боевые танки, артиллерийские орудия и боевые машины пехоты для сухопутных войск, а также вспомогательные самолеты, такие как топливозаправщики, транспортные самолеты и охотники за подводными лодками.

После десятилетий недофинансирования после окончания Холодной войны перевооружение в таких масштабах может занять на континенте более 10 лет, поскольку задолженность подрядчиков растет, а цепочки поставок в аэрокосмической и оборонной промышленности уже растянуты.

Однако небольшая оборонно-промышленная база региона, вероятно, не сможет обеспечить все необходимое в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

"Европейцам, возможно, придется пересмотреть некоторые из своих приоритетов в расходах, поскольку многие из их бюджетов уже находятся под угрозой, но масштаб угрозы таков, что они не могут ее игнорировать", - сказал Фергюсон в интервью.

Позиция Трампа по Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что при Трампе война в Украине может усилиться. Очевидной целью Владимира Путина является покорение всей Украины, а не очередной временный компромисс, вроде "Минских договоренностей".

США готовят новый пакет военной помощи для Украины. Представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что США будет усиливать поддержку Украины и в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи. Этот шаг подчеркивает намерение США продолжать поддержку Украины.

Стало известно, что Трамп хочет конца войны, но не прекратит поставки оружия Украине. Если бы Камала Харрис придерживалась подхода нынешнего президента США Джо Байдена, то это означало бы "медленную смерть Украины", добавил собеседник СМИ. В то же время Трамп не намерен просто так сдаваться.

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