Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

После прихода Трампа Европе придется резко удвоить расходы на оборону - Bloomberg

Юлия Закрепа
19 ноября 2024, 12:21обновлено 19 ноября, 12:55
40
Европе придется увеличить расходы на оборону, чтобы противостоять российской агрессии против Украины.
После прихода Трампа Европе придется резко удвоить расходы на оборону - Bloomberg
Трамп может урезать помощь Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Facebook

Главное из материала:

  • Трамп ограничит отношения США с Европой и выйти из НАТО
  • Какие риски появятся для стран Европы
  • Что изменится для Украины

Главным европейским странам придется удвоить расходы на оборону, чтобы противостоять вызову российской агрессии против Украины, а также возможное сокращение американской поддержки при президентстве Дональда Трампа.

Аналитики Bloomberg Intelligence во главе с Джорджем Фергюсоном пишут, что 15 крупнейшим европейским членам Организации Североатлантического договора, возможно, придется увеличить военные инвестиции на 340 млрд долларов в год, доведя их до 720 млрд долларов.

видео дня

Во время своей предвыборной кампании Трамп заявил, что ограничит отношения США с Европой в сфере безопасности, а во время саммита НАТО в свой первый срок Трамп пригрозил выйти из военного альянса, если союзники не увеличат расходы.

"Российская агрессия уже побудила рост расходов на оборону в Европе. Однако может потребоваться больше для поддержки Украины, противодействия широкомасштабной агрессивной региональной позиции Москвы и решения углубляющейся стратегической конкуренции с Китаем", - написал Фергюсон.

Отчет появился после того, как бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги предупредил о "медленной агонии" в Европейском Союзе, если государства-члены не прибегнут к быстрым действиям для повышения производительности региона за счет дополнительных инвестиций. Он сказал, что Европе необходимо расширить свои промышленные мощности в обороне, чтобы гарантировать, что фундаментальные ценности региона не исчезнут.

нато инфографика
Каковы расходы стран НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Согласно отчету, Европе срочно нужны боевые танки, артиллерийские орудия и боевые машины пехоты для сухопутных войск, а также вспомогательные самолеты, такие как топливозаправщики, транспортные самолеты и охотники за подводными лодками.

После десятилетий недофинансирования после окончания Холодной войны перевооружение в таких масштабах может занять на континенте более 10 лет, поскольку задолженность подрядчиков растет, а цепочки поставок в аэрокосмической и оборонной промышленности уже растянуты.

Однако небольшая оборонно-промышленная база региона, вероятно, не сможет обеспечить все необходимое в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

"Европейцам, возможно, придется пересмотреть некоторые из своих приоритетов в расходах, поскольку многие из их бюджетов уже находятся под угрозой, но масштаб угрозы таков, что они не могут ее игнорировать", - сказал Фергюсон в интервью.

Позиция Трампа по Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что при Трампе война в Украине может усилиться. Очевидной целью Владимира Путина является покорение всей Украины, а не очередной временный компромисс, вроде "Минских договоренностей".

США готовят новый пакет военной помощи для Украины. Представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что США будет усиливать поддержку Украины и в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи. Этот шаг подчеркивает намерение США продолжать поддержку Украины.

Стало известно, что Трамп хочет конца войны, но не прекратит поставки оружия Украине. Если бы Камала Харрис придерживалась подхода нынешнего президента США Джо Байдена, то это означало бы "медленную смерть Украины", добавил собеседник СМИ. В то же время Трамп не намерен просто так сдаваться.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Европа экономика военная помощь деньги
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ООН стала горой за россиян: в Организации призвали защитить РФ от ударов ATACMS

ООН стала горой за россиян: в Организации призвали защитить РФ от ударов ATACMS

13:38Мир
Европа должна быть готова отправить в Украину военные силы - МИД Эстонии

Европа должна быть готова отправить в Украину военные силы - МИД Эстонии

13:10Мир
Вопрос выборов в Украине и План устойчивости: Зеленский выступил в Раде

Вопрос выборов в Украине и План устойчивости: Зеленский выступил в Раде

12:22Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Знают единицы: какая тайная кнопка в машине может "остановить износ двигателя"

Знают единицы: какая тайная кнопка в машине может "остановить износ двигателя"

Карта Deep State онлайн за 19 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

США готовят новый пакет военной помощи для Украины: что в него войдет

США готовят новый пакет военной помощи для Украины: что в него войдет

Украина может попытаться уничтожить Крымский мост: названо главное условие

Украина может попытаться уничтожить Крымский мост: названо главное условие

Позитив раскрыл имя будущего ребенка, и кого видит крестной мамой малыша

Позитив раскрыл имя будущего ребенка, и кого видит крестной мамой малыша

Последние новости

13:48

Что будет с пенсиями в Украине в 2025 году: Зеленский сделал важное заявление

13:38

ООН стала горой за россиян: в Организации призвали защитить РФ от ударов ATACMS

13:10

Европа должна быть готова отправить в Украину военные силы - МИД Эстонии

13:07

"Кремлевский шантаж и пропаганда": в Раде отреагировали на ядерную доктрину РФ

13:04

Французский трюк с фольгой: зачем ставить ее за батареями

Россия может устроить Армагеддон после разрешения США бить вглубь России – ЖдановРоссия может устроить Армагеддон после разрешения США бить вглубь России – Жданов
13:00

Одержимы: у Чарльза и Камиллы есть общее хобби, которое сблизило их

12:47

"Похитили корону": у конкурсантки "Мисс Вселенная 2024" украли победу - СМИ

12:34

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 ноября (обновляется)

12:26

Пророссийский олигарх Новинский получил украинское гражданство благодаря письму Порошенко Януковичу - блогер

Реклама
12:22

Вопрос выборов в Украине и План устойчивости: Зеленский выступил в Раде

12:21

После прихода Трампа Европе придется резко удвоить расходы на оборону - Bloomberg

12:17

Мобилизация в Украине: Федоров анонсировал новые правила бронирования с 1 декабря

12:16

В живых остался лишь отец: в Глухове под завалами погибла семья - мать и два сынаФото

12:14

Нумерологический прогноз на 2025 год: что нас ждет в год Зеленой Змеи

11:29

Официально: в Госдепе США подтвердили разрешение на удары ракетами ATACMS по РФ

11:26

Армия Украины впервые применила ATACMS для удара по территории РФ - СМИ

11:14

Китайский гороскоп на завтра 20 ноября: Быкам - проблемы с зубами, Козлам - трудности

11:03

Путин утвердил ядерную доктрину: о чем идет речь в документе

10:51

Путинисту Куклачеву снова спасают жизнь

10:44

Любовный гороскоп на 2025 год: Овнам - недоразумения, Девам - гармония

Реклама
10:36

Осталось 5,5 км до закрытия котла возле Курахово: в Bild раскрыли детали

10:34

Отмена графиков: в "Укрэнерго" назвали области, которые будут со светом

10:32

Когда отменят графики отключений света: в "Укрэнерго" озвучили сроки

10:18

"У нас нет алиментов": бывшая жена Потапа рассказала правду о нем

09:46

Российские войска вошли в центр Часова Яра — Bild

09:45

РФ атаковала общежитие в Глухове: количество погибших выросло, среди них ребенокФото

09:43

"Молоковоз наедет": Тина Кароль высмеяла Светлану Лободу прямо на сцене

09:41

Потери РФ в войне против Украины бьют все рекорды: Сибига обнародовал новые цифры

09:12

Армия РФ продвинулась сразу возле восьми населенных пунктов - Deep State

08:52

Свежая зелень всю зиму: как вырастить укроп на подоконнике

08:46

"Погибло 7 человек, среди них ребенок": Зеленский отреагировал на удар РФ по Глухову

08:35

Карта Deep State онлайн за 19 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Россия как монструозное фашистское государствомнение

08:09

1000 дней большой войны: Сырский напомнил о борьбе за будущее Украины

07:51

"Моя девушка – украинка": Эктор Хименес-Браво рассказал о своей возлюбленной

07:44

Огненное зарево и мощные взрывы: ночью был атакован арсенал ГРАУ на БрянщинеВидео

07:35

Где спряталась цифра 3 среди восьмерок: только настоящий детектив найдет ответ

06:53

США готовят новый пакет военной помощи для Украины: что в него войдет

06:10

США разрешили Украине наносить удары вглубь РФ: какой есть нюансмнение

05:58

Гороскоп на завтра 20 ноября: Овнам - удачный день, Водолеям - счастливое событие

Реклама
05:30

Уничтожить штаб, логистику и артиллерию: топ-генерал США об ударах ATACMS по РФ

05:00

Какой сегодня праздник 19 ноября 2024 года: почему нельзя выходить после захода солнца

04:30

Разрешение на удары и разговор Шольца с Путиным, вероятно, не случайны - Жданов

03:45

"ВантАжівка" или "вантажІвка": какую ошибку делают многие люди в простом словеВидео

03:34

Что чувствует собака, которую оставили дома одну: болезненное признание кинологаВидео

03:12

Будет свежим целый месяц: найдено лучший способ, как хранить корень имбиря

02:31

Котенок спрятался в листве: его нужно найти за 12 секунд

02:09

В Глухове прогремели взрывы: враг попал по многоэтажке, есть пострадавшие - СМИ

01:50

Не помогла даже лицензия адвоката: у Ким Кардашьян проблемы с законом - СМИ

01:45

ВСУ могут выйти из важного города в Донецкой области: угроза нарастает - Кевлюк

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять