Пленный чеченец призвал земляков к джихаду против РФ и рассказал, что "лес" трупов не везут домой

Пленный чеченец / Скриншот

Украинские защитники из полка "Азов" взяли в плен чеченца, который воевал против Украины. Он рассказал, что делают российские оккупанты с телами своих погибших и призвал соотечественников к джихаду по отношению к России.

"Пленный напомнил, что украинцы помогали в борьбе за независимость Чеченской Республики Ичкерия, и подчеркнул, что следует не воевать с Украиной на стороне кровавой России, а навести порядок в собственной стране, борясь с кровавым путинско-кадыровским режимом", - отметили в "Азове".

По словам пленного, он вылетел из Грозного 17 марта и на следующий день был под Мариуполем. Но в скором времени попал в плен к "азовцам".

Он уверяет, что украинские воины относятся к нему хорошо, не избивали и даже кормили лучше.

Читайте такжеВ Мариуполе ВСУ ликвидировали командира 810-й бригады морпехов Черноморского флотаТакже пленный рассказал, что РФ выдает своим бойцам по 4 рожка патронов. Остальные советуют забирать у убитых украинцев. А последние, как уточнил пленный, не ждут безропотно, пока их убьют оккупанты.

"Украинцы более опытны, и духа у них больше. Россияне и чеченцы, которые здесь, воевать не умеют. Вы даже не представляете, сколько здесь ваших трупов (обратился к армии РФ - ред.). Вы думаете, вы сражаетесь здесь? Нет, вы здесь не воюете! Чеченцев сюда россияне бросают, как мясо! Убивают их сами", - сказал он и обратился к Кадырову.

"Не надо убивать людей. Отправь лучше своего племянника, своего сына. Почему своих родственников не посылаешь сюда? Своих отправляй, пусть воюют! А других не надо, другие тоже хотят жить! Я видел тела, "лес" тел чеченцев. Их собирают и сжигают. Никто не отправляет погибших домой. Не езжайте сюда за этого Кадырова, за Путина!", - призвал плененный чеченец.

По его словам, чеченцам, которые идут воевать в Украину, платят по 150-300 тысяч рублей в месяц.

Напомним, американский профессор Элиот А. Коэн заявил, что Украина выигрывает в войне с Россией и этой победе есть много доказательств. В частности, отсутствие у РФ прогресса на линии фронта, что является лишь половиной картины.

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