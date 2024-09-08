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Поблажек не будет: российским пленным ужесточили правила содержания

Ангелина Подвысоцкая
8 сентября 2024, 17:53обновлено 8 сентября, 18:36
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У российских пленных отобрали возможность звонить родным на фоне казни украинских военных.
российские пленные
Российские пленные больше не смогут звонить родным / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украина решила изменить правила в содержании военнопленных. Теперь россиянам запрещено звонить домой. Об этом заявил украинский омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

Он отметил, что это было сделано в ответ на увеличение случаев казни украинских военных. Однако у россиян остается возможность писать родным письма. По этому запрет не нарушает Женевскую конвенцию.

"Скажу откровенно, некоторые вещи мы меняем. Например, было очень много дискуссий о возможности российских военнопленных звонить своим родным на территорию России... На сегодня нам сообщили, что у россиян сохраняется возможность писать письма, но права на совершение телефонных звонков у них уже нет", - сказал он.

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Кто такой Дмитрий Лубинец

Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981 года, Волноваха, Донецкая область) — украинский юрист и политик.

В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

Преступления российских оккупантов против украинских военных

Еще в октябре 2023 года городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказывал, что российские оккупанты на Запорожском направлении расстреливают украинских пленных, а также уничтожают своих бойцов, которые не имеют мотивации воевать.

Недавно украинский военнослужащий, командир "Азова" Денис Прокопенко выступил с заявлением о постоянных пытках, голоде, показательных казнях, незаконных судилищах и пожизненных заключениях украинских военнопленных оккупантами, из-за которых скоро может быть некого обменивать.

Накануне стало известно, что Россия возвращает в Украину тела погибших военных, но без внутренних органов. Об этом сообщили семьи военнопленных во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции Василием Боднаром.

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