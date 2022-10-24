УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Почему Путин заменил ракеты иранскими дронами: полковник ВСУ объяснил тактику Кремля

24 октября 2022, 01:35

Беспилотники-камикадзе создают проблемы для коммунальных служб, которые отвечают за работу объектов критической инфраструктуры.

Дроны-камикадзе, Владислав Селезнев
Полковник ВСУ Владислав Селезнев объяснил, почему Путин заменил ракеты иранскими дронами/ УНИАН, Telegram

Российские захватчики в минувшие недели перешли к более широкому применению против Украины вместе с ракетами иранских беспилотников-камикадзе. Полковник Вооруженных сил Украины, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев объясняет это тем, что у страны-агрессора РФ уже значительно исчерпываются запасы ракет, а дроны из Ирана являются их дешевым заменителем.

Иранские дроны подходят РФ для продолжения тактики террора Украины, которую выбрала Россия.

Селезнев в эфире телемарафона рассказал, что применение таких беспилотников не повлияло на ход войны. Однако они создают проблемы для коммунальных служб, которые занимаются работой объектов критической инфраструктуры.

"У россиян есть определенные ограничения по использованию ракет, потому что у них их физически не хватает в тех количествах, которых бы хотел генерал Суровикин", – пояснил полковник ВСУ.

Иран поставляет РФ дроны-камикадзе

Напомним, российский чиновник случайно признался в том, что РФ использует иранские дроны для ударов по Украине – подвел микрофон. Член Общественного совета при Минобороны РФ Руслан Пухов в прямом эфире одного из российских госканалов сказал, что Кремль не признает этого.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении поставок в Россию иранских дронов Shahed-136 и Mohajer-6, а также баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar. В СБУ заявили, что "Шахеди" маскируют под "Герани" и Иран намеренно помогает РФ.

Напомним, украинские военные ликвидировали 10 иранских инструкторов, которые причастны к ударам "шахидами" по нашим городам. Они обучали российских оккупантов запускать дроны и непосредственно отслеживали их.

Читайте также:

война в Украине беспилотник ракета беспилотники дроны Владимир Путин вторжение России Владислав Селезнев
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

01:35

Почему Путин заменил ракеты иранскими дронами: полковник ВСУ объяснил тактику Кремля

00:51

Приметы на 24 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не лишиться денегВидео

00:04

Вскрылись скандальные детали: почему бывшая невеста принца Гарри бросила его и отказалась рожатьВидео

23 октября, воскресенье
23:36

Джонсон отказался идти повторно в премьеры БританииВидео

23:25

"Пока у РФ закончатся ракеты, она разнесет всю энергосистему": Жданов оценил угрозу полного блэкаутаВидео

Реклама
22:54

"Зона смерти": эксперт назвал город, который будут "утюжить" оккупантыВидео

22:52

Стали известны колоссальные потери российской авиации за время войны в УкраинеВидео

22:26

"Ты — алкоголик": Усик жестко "наехал" на Фьюри и спрогнозировал итог их возможного бояВидео

22:08

Макрон сделал странное заявление о мирном соглашении с РФВидео

21:55

Ракетный удар РФ: всем областям Украины вернули возможность электроснабженияВидео

21:52

Неприятности и серьезные конфликты: астролог рассказала, кому ждать беды в новолуние 25 октябряВидео

21:37

Голос країни-12 - 8 выпуск: итоги первой части Вокальных боевВидео

21:15

"Бросают как пушечное мясо": Пономарев рассказал, как мобилизация устроит переполох в РФВидео

21:02

Угрозы применения "грязной бомбы": Зеленский намекнул, что за шантажом стоит ПутинВидео

20:49

Названа причина смерти Хагрида - шотландского актера Робби КолтрейнаВидео

20:25

Оккупантов выбили из-под Бахмута: опубликована карта продвижения ВСУВидео

20:11

Мороз и снегопад: когда в Украину ворвется зимаВидео

20:10

Приметы на 25 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы деньги привлечьВидео

20:08

Во Франции жестко ответили на заявление Шойгу о "грязной бомбе"Видео

20:05

"Вы уже проиграли": Вакарчук вместе с бойцами ВСУ мощно обратился к врагам с передовой:

Реклама
19:58

"Россияне планируют сами": в Украине резко ответили на фейк Шойгу о "грязной бомбе"Видео

19:48

Малыш №4: принц Уильям и принцесса Кэтрин готовятся к громкому заявлению в начале года

19:35

Цены на хлеб, молоко и мясо будут зашкаливать: украинцев предупредили о рекордном подорожанииВидео

19:32

Бывший полковник ФСБ спрогнозировал сроки окончания войны в УкраинеВидео

19:31

Виталий Портников. Путин не выключит УкраинуВидеоблоги

19:29

Вытянут счастливый билет: 3 знака зодиака в списке везунчиков недели

19:25

Русские, вы прилетели - не будет у вас авиации!мнение

19:16

Безжалостные борцы с пылью: где нужно хранить пылесос и швабру

19:00

Гороскоп на завтра 24 октября 2022: Ракам – переезд Скорпионам – признание, Козерогам – достиженияВидео

18:50

"Превентивный удар НАТО": эксперт о сценарии переброски в Украину десантников СШАВидео

18:21

Какую территорию Украины затопит в случае подрыва Каховской ГЭС: появилась картаВидео

18:21

Шойгу выдал фейк о подготовке Украиной "грязной бомбы": в чем опасность подлого плана РФВидео

18:20

Кремль отвлекает внимание от поражений РФ на поле боямнение

17:53

Украинцы могут остаться без пенсий и зарплат: Шмыгаль раскрыл катастрофический сценарийВидео

17:51

"Развал России тоже прослеживается": астролог дала новый прогноз по войнеВидео

17:07

"Хочет умиротворить агрессора": у Зеленского осадили Саркози за скандальные слова о войнеВидео

16:57

Израиль уничтожил в Сирии производство иранских дронов и склад готовой продукции для РФВидео

16:49

"Разжигание геноцида": Кулеба жестко ответил на призыв пропагандиста РФ сжигать украинских детей

16:29

Запроданка Таисия Повалий рассказала, почему ее не хочет путинист Игорь ЛихутаВидео

16:26

В Херсоне прогремел мощный взрыв: совершено покушение на "начальника СИЗО"Видео

Реклама
16:06

"Это лишь оттягивает приговор РФ": экс-депутат Госдумы объяснил, какую планку не готов перешагнуть ПутинВидео

16:01

Враги ели собак, кошек, не жалели никого: лидер Kozak System рассказал об ужасах войны на Киевщине

15:50

Солнечное затмение 25 октября 2022: Овнам кризис, Ракам - любовь, Скорпионам - большие переменыВидео

15:41

Пилоты задохнулись в воздухе: неожиданная версия крушения Су-30 в ИркутскеВидео

15:40

20 лет без Анатолия Евдокименко: София Ротару в слезах показала могилу любимого мужчины

15:15

Грузины из ВСУ показали, как безжалостно уничтожили 16 российских оккупантовВидео

15:05

Эктор Хименес-Браво показал шокирующие кадры из Николаева: "Вот это "русский мир"

15:00

"Товарищ, пройдемте": как бывшего лидера Китая Ху Цзиньтао прогнали со съезда Компартии

14:53

ВСУ пошли вперед и "подвинули линию фронта" на Южном направленииВидео

14:24

В Вашингтоне обеспокоены геополитическими аферами Илона Маска – The Washington Post

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаЗакуски
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять