Почему Путин заменил ракеты иранскими дронами: полковник ВСУ объяснил тактику Кремля

Полковник ВСУ Владислав Селезнев объяснил, почему Путин заменил ракеты иранскими дронами/ УНИАН, Telegram

Российские захватчики в минувшие недели перешли к более широкому применению против Украины вместе с ракетами иранских беспилотников-камикадзе. Полковник Вооруженных сил Украины, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев объясняет это тем, что у страны-агрессора РФ уже значительно исчерпываются запасы ракет, а дроны из Ирана являются их дешевым заменителем.

Иранские дроны подходят РФ для продолжения тактики террора Украины, которую выбрала Россия.

Селезнев в эфире телемарафона рассказал, что применение таких беспилотников не повлияло на ход войны. Однако они создают проблемы для коммунальных служб, которые занимаются работой объектов критической инфраструктуры.

"У россиян есть определенные ограничения по использованию ракет, потому что у них их физически не хватает в тех количествах, которых бы хотел генерал Суровикин", – пояснил полковник ВСУ.

Иран поставляет РФ дроны-камикадзе

Напомним, российский чиновник случайно признался в том, что РФ использует иранские дроны для ударов по Украине – подвел микрофон. Член Общественного совета при Минобороны РФ Руслан Пухов в прямом эфире одного из российских госканалов сказал, что Кремль не признает этого.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении поставок в Россию иранских дронов Shahed-136 и Mohajer-6, а также баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar. В СБУ заявили, что "Шахеди" маскируют под "Герани" и Иран намеренно помогает РФ.

Напомним, украинские военные ликвидировали 10 иранских инструкторов, которые причастны к ударам "шахидами" по нашим городам. Они обучали российских оккупантов запускать дроны и непосредственно отслеживали их.

Читайте также: