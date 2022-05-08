Почему русские оккупанты перейдут к плану войны на истощение - эксперт

Русская техника / коллаж ВСУ / скриншот из видео

Русские оккупанты понимают, что война против Украины была спланирована ими с ошибкой, которая очень скоро приведет к катастрофе с потерей боеспособности. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в комментарии порталу "Новое время".

"Русские явно переходят к плану войны на истощение и будут пытаться растягивать эту мобилизацию во времени. Хотя отсутствует главный фактор - у России нет времени. Мобилизация, особенно скрытая, будет идти очень медленно (если, конечно, они не будут устраивать облавы в отдельных районах РФ). К тому же, придется снимать технику уже не с пунктов постоянной дислокации, где ее фактически не осталось, а из мест хранения, где она находится в очень плохом техническом состоянии. И это будет советская, не модернизированная техника", ‒ говорит эксперт.

По его мнению, у оккупантов сейчас наблюдается деградация, во-первых, с точки зрения качества мобилизационного ресурса — потому что тех солдат/офицеров, у которых есть боевой опыт, уже в основном использовали, и, во-вторых, в техническом плане — потому что им приходится возвращаться к технике времен СССР.

"А это все еще надо совместить, сформировать, научить или обновить навыки — это займет не менее двух-трех месяцев, и только потом они смогут перебрасывать их в Украину для того, чтобы бросать в бой", ‒ подытожил Жданов.

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Напомним, ранее Олег Жданов прогнозировал, что процесс освобождения украинских земель от российских оккупантов начнется не раньше середины июня нынешнего года.

"Об освобождении этих территорий мы сможем начать с вами разговор где-то в июне, не раньше. То есть, что-то там срочно для поддержки войск будет передаваться на фронт. Но в малых количествах. Массированное снабжение и подразделения, оснащенные западными образцами техники – не раньше июня появятся на фронте. Почему? Потому что надо научить людей", ‒ заметил Жданов.

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