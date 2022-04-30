Военный эксперт рассказал, сможет ли Украина вернуть Крым и ОРДЛО силой / коллаж фото УНИАН

Властям Украины удастся вернуть аннексированный полуостров Крым и ОРДЛО под контроль через много лет и дипломатическим путем. Об этом сказал, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде военный эксперт и писатель Валентин Бадрак.

"Скорее всего, это будет делаться по дипломатическому пути и на протяжении многих лет. Альтернатива – близкая смерть Путина и скорый переход России к другой политике. Но этот скорый вариант маловероятен. Войcками вряд ли Украина пойдет на оккупированный Крым или Донбасс", ‒ сказал он.

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Возвращение Крыма и Донбасса в Украину

Политический эксперт Андрей Пионтковский ранее заявил, что если Украина получит нужное Киеву наступательное вооружение, у государства появятся шансы выбить оккупантов с захваченных Крыма и Донбасса. Попытка наступления захватчиков на Донецкую и Луганскую область может завершиться серьезными потерями для россиян и привести к новой линии позиционной борьбы в регионе.

Бывший руководитель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука считает, что Украина может не только оттеснить российские войска на позиции до 24 февраля, но и освободить оккупированные Крым и Донбасс. По его словам, миф о РФ как "второй армии мира" уже разрушен – их можно бить. И уже никто абсолютно не уверен в том, что проблему Москвы можно решать только политическим путем.

Руководитель Объединенного комитета начальников штабов США Майкл Милли сказал о том, что российско-украинская война может быть длительной и изматывающей. По мнению военного, победой Киева может стать восстановление территориальной целостности государства в границах 1991 года (с Крымом и Донбассом, - ред.). Украинцам удалось отбить наступление на Киев, а теперь нужно ждать боевых столкновений на Донбассе.

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