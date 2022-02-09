Почему украинцы едут на заработки за границу и за какие деньги готовы работать - опрос

Несмотря на то, что украинцев очень часто обманывают за рубежом работодатели, они все равно готовы ехать на заработки - особенно за 20-30 тысяч грн зарплаты.
Около половины украинцев, которые желают уехать за границу на работу, хотят получать зарплату от 30 тысяч гривен. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые провел специализированный портал Jooble.
38,8% респондентов отметили, что их устроил бы оклад в размере 20-30 тысячи грн. Но, напоминают эксперты, работодатели очень часто приглашают украинцев за границу, заманивая высокой заработной платой.
Согласно опросу, 10,9% украинцев, которые не прочь поехать на заработки, были бы удовлетворены зарплатой в 15-20 тысяч грн. 1,9% опрошенных устроил бы оклад в размере 10-15 тысяч грн.
Также украинцы рассказали о том, почему именно хотят поехать за границу на работу и о том, что именно их удерживает от такого шага
Главные факторы отъезда:
- заработная плата;
- безработица в Украине;
- возможность накопить средства (бесплатное проживание, питание от работодателя);
- лучшие условия труда;
- легальное трудоустройство;
- медицинское страхование;
- удобный график.
Удерживают граждан от поездки на заработки:
- семья;
- здоровье;
- нежелание покидать привычный образ жизни;
- страх нарваться на мошенников;
- стабильная работа в Украине;
- отсутствие загранпаспорта;
- отсутствие сбережений;
- незнание языка;
- отсутствие COVID-вакцинации.
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Напомним, ранее, согласно официальной информации, за десять месяцев минувшего года выехали из Украины и не вернулись обратно более 600 тысяч граждан.
Этот показатель, говорят эксперты, является самым высоким за последние 11 лет.
Конкретное в Польше, украинские заробитчане компенсируют дефицит на рынке труда - в том числе соглашаясь на самую тяжелую и низкооплачиваемую работу.