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Почему украинцы едут на заработки за границу и за какие деньги готовы работать - опрос

9 февраля 2022, 13:53
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Несмотря на то, что украинцев очень часто обманывают за рубежом работодатели, они все равно готовы ехать на заработки - особенно за 20-30 тысяч грн зарплаты.

Заробитчане
Украинцы-заробитчане / Reuters

Около половины украинцев, которые желают уехать за границу на работу, хотят получать зарплату от 30 тысяч гривен. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые провел специализированный портал Jooble.

38,8% респондентов отметили, что их устроил бы оклад в размере 20-30 тысячи грн. Но, напоминают эксперты, работодатели очень часто приглашают украинцев за границу, заманивая высокой заработной платой.

Согласно опросу, 10,9% украинцев, которые не прочь поехать на заработки, были бы удовлетворены зарплатой в 15-20 тысяч грн. 1,9% опрошенных устроил бы оклад в размере 10-15 тысяч грн.

Также украинцы рассказали о том, почему именно хотят поехать за границу на работу и о том, что именно их удерживает от такого шага

Главные факторы отъезда:

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  • заработная плата;
  • безработица в Украине;
  • возможность накопить средства (бесплатное проживание, питание от работодателя);
  • лучшие условия труда;
  • легальное трудоустройство;
  • медицинское страхование;
  • удобный график.

Удерживают граждан от поездки на заработки:

  • семья;
  • здоровье;
  • нежелание покидать привычный образ жизни;
  • страх нарваться на мошенников;
  • стабильная работа в Украине;
  • отсутствие загранпаспорта;
  • отсутствие сбережений;
  • незнание языка;
  • отсутствие COVID-вакцинации.

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Напомним, ранее, согласно официальной информации, за десять месяцев минувшего года выехали из Украины и не вернулись обратно более 600 тысяч граждан.

Этот показатель, говорят эксперты, является самым высоким за последние 11 лет.

Конкретное в Польше, украинские заробитчане компенсируют дефицит на рынке труда - в том числе соглашаясь на самую тяжелую и низкооплачиваемую работу.

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