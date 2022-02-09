Почему украинцы едут на заработки за границу и за какие деньги готовы работать - опрос

Украинцы-заробитчане / Reuters

Около половины украинцев, которые желают уехать за границу на работу, хотят получать зарплату от 30 тысяч гривен. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые провел специализированный портал Jooble.

38,8% респондентов отметили, что их устроил бы оклад в размере 20-30 тысячи грн. Но, напоминают эксперты, работодатели очень часто приглашают украинцев за границу, заманивая высокой заработной платой.

Согласно опросу, 10,9% украинцев, которые не прочь поехать на заработки, были бы удовлетворены зарплатой в 15-20 тысяч грн. 1,9% опрошенных устроил бы оклад в размере 10-15 тысяч грн.

Также украинцы рассказали о том, почему именно хотят поехать за границу на работу и о том, что именно их удерживает от такого шага

Главные факторы отъезда:

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заработная плата;

безработица в Украине;

возможность накопить средства (бесплатное проживание, питание от работодателя);

лучшие условия труда;

легальное трудоустройство;

медицинское страхование;

удобный график.

Удерживают граждан от поездки на заработки:

семья;

здоровье;

нежелание покидать привычный образ жизни;

страх нарваться на мошенников;

стабильная работа в Украине;

отсутствие загранпаспорта;

отсутствие сбережений;

незнание языка;

отсутствие COVID-вакцинации.

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Напомним, ранее, согласно официальной информации, за десять месяцев минувшего года выехали из Украины и не вернулись обратно более 600 тысяч граждан.

Этот показатель, говорят эксперты, является самым высоким за последние 11 лет.

Конкретное в Польше, украинские заробитчане компенсируют дефицит на рынке труда - в том числе соглашаясь на самую тяжелую и низкооплачиваемую работу.