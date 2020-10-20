Почему Украину терроризируют пожары: климатолог назвала причины

Тушить пожары в Украине практически некому / Фото facebook.com/pressjfo.news

В этом году Украина пережила несколько мощных и масштабных пожаров - на Житомирщине, в Чернобыльской зоне, в Луганской области. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух объяснила причины этих опасных инцидентов.

По ее словам, причина пожаров не только в изменениях климата, но и в человеческой деятельности, сказала эксперт во время чата на сайте Главред.

"Повышенной пожарной опасности способствовала длительная засуха, которая сохранилась фактически с мая 2019 и продолжается с небольшими перерывами. Но очень существенным фактором стало отсутствие зимы, в частности, отсутствие снежного покрова. Потому что когда выпадает снег, он пригибает и ломает растения и сухостой, которые появились в течение теплого сезона, а когда снег тает - эти растения начинают гнить. В результате это затрудняет распространение пожаров", - объяснила климатолог и добавила, что как раз зимой 2019-2020 годов снега почти не было.

Кроме того, повлияли на возникновение и распространение пожаров дефицит влаги, сильные ветры, пылевые бури.

"Но в 90% случаев причиной пожаров становится человеческая деятельность или бездеятельность. Опрометчиво брошенная спичка или подожженая трава заставляли гореть те растения, которые не перегнили, и это становилось причиной масштабного пожара. В итоге это и привело к тому, что пожары были масштабными и нанесли большой ущерб", - отметила климатолог.

Еще один момент, на который обратила внимание Балабух, - значительная часть лесов в Украине уже старые, они очень источены вредителями, а потому стояли сухими.

"Сосновые леса - легковоспламеняющиеся, а шишки, когда горят, как торпеды, разлетаются в разные стороны на расстоянии около ста метров. Именно поэтому лесные пожары мгновенно распространялись при благоприятных погодных условиях. Также сказались дефицит воды для тушения лесных пожаров, а также нехватка человеческих ресурсов", - добавила климатолог.

По ее словам, сегодня тушить такие пожары некому, потому что села вымерли, и там остались в основном только пожилые люди. В результате, лесная охрана и пожарные части ДСНС своими силами просто не в состоянии справиться с огнем таких масштабов.

"То есть очень много причин, почему у нас сложилась и продолжает сохраняться чрезвычайно опасная пожарная ситуация. И, к сожалению, нет оснований надеяться, что в следующем году ситуация станет лучше в этом плане. Поэтому уже сейчас нужно приложить усилия и средства, чтобы подготовиться к будущим вызовам, чтобы пожары в следующем году не стали для нас неожиданностью", - резюмировала климатолог.

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