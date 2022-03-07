Под Киевом оккупанты обстреляли хлебзавод, много жертв

Война в Украине / Reuters

Российские оккупанты 7 марта нанесли авиаудар по ГП Макаровский хлебозавод, который находится в Макарове.

Об этом сообщает государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"7 марта в г. Макаров в результате авиаудара произошло попадание снаряда на территорию ГП "Макаровский хлебозавод" (не эксплуатируется)". - говорится в сообщении.

Подразделениями ГСЧС из-под завалов спасены 5 человек и обнаружены тела 13 погибших.

"По предварительной информации всего находилось на территории завода около 30 человек", - говорится в заявлении ведомства.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на территории Турции. Встреча Зеленского с лидером РФ может состояться в Анкаре или Стамбуле.

Кроме этого, сегодня, 7 марта, состоится третий раунд переговоров украинской и российской делегаций относительно войны в Украине, встреча стартует в 16:00. Стороны планируют говорить о гуманитарных коридорах.

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