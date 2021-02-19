Под Киевом ученика в спортзале школы швырнули головой на пол

Школа №12 в Ирпене / Facebook/Irpin.photo

В школе №12 города Ирпень Киевской области старшеклассники по просьбе учителя привели в спортзал школьника и подняв его за руки и ноги ударили головой об пол.

После инцидента учитель физкультуры, который стал свидетелем поведения старшеклассников по отношению у ученику 5-го класса, отстранен от исполнения обязанностей, сообщает сайт 04597.

В сообщении подчеркивается, что у пострадавшего ребенка серьезных травм не обнаружено.

Подчеркивается, что причиной инцидента стало то, ученик 5-го класса дразнился со старшеклассниками, выключая свет в спортзале, где они занимались.

Старшеклассники поймали парня и решили его проучить. Привели в спортзал и, взяв за руки и ноги, начали его раскачивать. Но не удержали и мальчик ударился об пол. Учитель физкультуры наблюдал за этим.

"Мы уже создали специальную комиссию, которая работает со свидетелями события - учениками и педагогами. Наша позиция однозначна. Учитель, который не вмешался и не остановил подобные действия учеников, не может работать в школе", - отметил начальник Управления образования Ирпеня Олег Белорус.

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