Под контролем Украины 2 пункта на Луганщине, ВСУ бьют войска РФ оружием Запада – Гайдай

В боях с войсками России эффективно показала себя артиллерия, которую предоставил Запад - Гайдай / Коллаж Посольство США в Украине, Суспільне

Армия Украины по-прежнему противостоит войскам России в Луганской области. Под контролем Киева остаются два населенных пункта региона. Идут бои, ВСУ уничтожают технику врага. Эффективно работает артиллерия, предоставленная Западом. В области тяжелая гуманитарная ситуация – оккупанты подвергают тяжелым обстрелам населенные пункты, критическая инфраструктура разрушена. Покинуть регион можно через Запорожчину или Харьковщину. Об этом заявил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Как сообщает пресс-служба Луганской ОВА, он рассказал о том, что несмотря на официальные заявления россиян, Луганщину полностью они не захватили. Идут бои, ВСУ сокрушают военную технику оккупантов. Есть надежда, что слаженная работа украинских военных и артиллеристов обеспечит результат. Эффективно применяется артиллерия, полученная от Запада.

Читайте такжеАрмия Украины мощным ударом из HIMARS накрыла воинскую часть и склад войск РФ в Луганске – Арестович"Официально они уже заявили, что вся область под их контролем. Но в двух населенных пунктах до сих пор продолжаются бои, они не могут их контролировать. Там до сих пор гибнут их солдаты и до сих пор ВСУ уничтожают их технику. Бои ожесточенные и надеемся, что все же слаженная работа наших Вооруженных сил на поле боя и артиллерия даст результат. Прекрасно показала себя западная артиллерия", - рассказал Гайдай.

Также он добавил, что в Луганской области очень сложная гуманитарная ситуация. Оккупанты подвергают населенные пункты тяжелым обстрелам. Разрушена практически вся критическая инфраструктура региона.

Сергей Гайдай подчеркнул, что выехать с захваченных районов Луганщины можно через Запорожскую область или пеший переход на Харьковщину.

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Война России против Украины на Донбассе

Главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный ранее заявил, что на востоке – в Донецкой и Луганской областях – вражеские войска проводят атаки. Они пытаются вытеснить украинские подразделения с их позиций на севере регионов.

Бывший начальник заместителя Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко сказал, что войска РФ продолжают свои атаки на Донбассе. Однако в связи с отсутствием сил и резервов они не могут перейти в наступление. После оккупации Северодонецка и Лисичанска, даже несмотря на попытки атаковать в районе Славянска и Бахмута, их наступательная активность снизилась. Однако целью России по-прежнему является захват всего Донбасса.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что сейчас Россия не может пойти на эскалацию войны против Украины. У оккупантов нет для этого сил и средств. Военные подразделения РФ сталкиваются с трудностями, уже вторую неделю они не могут организовать наступление на Донецком направлении.

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