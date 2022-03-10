Под Николаевом украинская авиация уничтожила часть танков и колонну снабжения оккупантов

Ущерб, нанесенный врагу в Николаеве за ночь – приличный / Фото t.me/mykolaivskaODA

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что российские захватчики до сих пор пытаются захватить Николаев, но их попытки безуспешны. Ночью они снова обстреливали территорию города, однако украинские защитники тоже хорошо поработали.

По его словам, у российских военных - проблемы с техникой, ведь в Николаев из Херсона они вынуждены идти пешком.

"Оккупанты преодолевают десятки километров пешком. Часть пешком шла из Херсона сюда. Не знаю, правда, кто пришел. Пешком невесело ходить, с техникой совсем туго", – сказал Ким в видеообращении.

Глава Николаевщины добавил, что украинская авиация разбомбила колонну оснащения российских захватчиков, а также удалось разбить часть танков.

"Авиация разбомбила колонну снабжения, отработала артиллерия по ним, поразбивали часть танков и их позиций, что и помогло продвинуться вперед", – подчеркнул Ким.

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Он отметил, что ущерб, нанесенный врагу за ночь, – приличный. Более того, область продолжает коллекционировать технику оккупантов.

Сейчас ВСУ ждут информацию от разведки, чтобы знать планы оккупантов на день.

Ким отметил, что его попросили не рассказывать о потерях российских военных. Это позволит вражеским войскам не перестраивать свои планы.

"Хотя какие там могут быть планы? Быстрее бежать в лес? По нанесенному ущербу я буду рассказывать с задержкой на день, когда информация уже будет неактуальной для оккупантов", – добавил он.

Как сообщал Главред, защитники Мариуполя за минувшие сутки уничтожили 4 вражеских танка и 1 БМП, а также уничтожили и повредили 11 единиц бронированной техники оккупантов. ВСУ держат оборону каждый день, а полицейские патрулируют город и помогают его жителям.

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