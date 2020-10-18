Под Одессой неизвестные избили главреда местной газеты

Полиция устанавливает и разыскивает нападавших / УНИАН

В Одесской области трое неизвестных избили Романа Варшанидзе - главного редактора местной газеты Альтернатива. Нападение произошло в субботу, 17 октября, в поселке Великодолинское во время съемок репортажа.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Пострадавший получил телесные повреждения и сотрясение мозга. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Варшанидзе подозревает, что нападение могли совершить представители одной из политических партий. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Сведения о нападении правоохранители занесли в Единый реестр досудебных расследований, происшествие квалифицировали как угрозу или насилие в отношении журналиста.

На данный момент полиция устанавливает и разыскивает нападавших. Следствие по делу продолжается.

Напомним, 14 октября в Киеве вооруженный мужчина совершил нападение и ранил участника войны на Донбассе, который проводил предвыборную агитацию.