Под Одессой неизвестные избили главреда местной газеты

Пострадавший подозревает, что нападение могли совершить представители одной из политических партий.
В Одесской области трое неизвестных избили Романа Варшанидзе - главного редактора местной газеты Альтернатива. Нападение произошло в субботу, 17 октября, в поселке Великодолинское во время съемок репортажа.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Пострадавший получил телесные повреждения и сотрясение мозга. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Варшанидзе подозревает, что нападение могли совершить представители одной из политических партий. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Сведения о нападении правоохранители занесли в Единый реестр досудебных расследований, происшествие квалифицировали как угрозу или насилие в отношении журналиста.
На данный момент полиция устанавливает и разыскивает нападавших. Следствие по делу продолжается.
Напомним, 14 октября в Киеве вооруженный мужчина совершил нападение и ранил участника войны на Донбассе, который проводил предвыборную агитацию.