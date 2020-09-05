Под Ровно педагог расстреляла мужа и дочь из-за поездки на море

Женщина хотела убить мужа и дочь / Фото: пресс-служба полиции

В Ровенской области преподаватель вуза убила собственного мужа и выстрелила в 13-летнюю дочь, а затем себе в висок.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, происшествие произошло 4 сентября около 4 часов утра на территории Белокриницкого сельского совета.

По сведениям правоохранителей, 44-летняя женщина выстрелила в 45-летнего мужа и дочь. Мужчина был ранен, позвонил отцу, который вызвал полицию, но впоследствии умер. Девочка госпитализирована, ее срочно прооперировали, состояние остается критическим. Виновницу инцидента без сознания с резаными ранами рук и пулевым ранением в висок также госпитализировали. Женщину поместили в спецпалату, она задержана в рамках уголовного дела, медики ее состояние оценивают, как стабильное.

"Что побудило 44-летнюю женщину к совершению таких преступлений, устанавливают полицейские в рамках досудебного расследования по фактам умышленного убийства и покушения на умышленное убийство малолетнего ребенка по части 1 статьи 115 и частью 2 статьи 15 и 115 Уголовного кодекса Украины", – сообщили правоохранители.

Знакомые семье характеризуют ее положительно. Обвиняемая работала преподавателем, а ее муж - в строительной фирме.

Местная журналист Виктория Мамотюк утверждает, что мужа и дочь расстреляла преподаватель Ирина Игнатюк. По ее словам, супруг Юрий Гнатюк был владельцем строительного бизнеса в Ровно.

"Сначала, я подумала, что муж ее получил чем-то, может обижал. Но когда узнала, что она еще осуществила три выстрела в свою 13-летнюю дочь, в том числе выстрел в спину… Ребенка сейчас оперируют, она в тяжелом состоянии. Затем, эта горе-мать совершила выстрел себе в висок. Но она в реанимации и в стабильном состоянии и не так как ее ребенок и мертвый муж. Незнаю, что ее побудило к таким действиям. И что бы могло такое случиться, чтобы убивать своего ребенка. Но из собственных источников знаю, что папа с ребенком хотел ехать на море и не хотели брать с собой маму. Из-за этого возник конфликт", — написала она.