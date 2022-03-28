Под Сумами оккупант специально переехал родителей с сыном / Reuters

На Сумщине оккупанты на военной технике намеренно наехали на семью, которая пешком шла по дороге.

Ужасающий инцидент произошел 27 марта около 17:15 на автодороге за пределами населенного пункта с.Чумаково Конотопского района Сумской области, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

"Двигалась колонна военной техники российской федерации. Пренебрегая международным правом, военнослужащий РФ умышленно, совершил наезд на шедших в попутном направлении пешеходов. В результате пострадала семья - 15-летний подросток и его мать получили ранения, 33-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Конотопская окружная прокуратура уже осуществляет досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Читайте такжеВойска Путина в Киеве убили известную украинскую актрисуНапомним, что оккупанты полностью уничтожили Мариуполь. Войска Путина убили более 5000 тысяч мирных жителей и более 210 детей.

Как свидетельствуют предоставленные Мариупольским горсоветом данные по состоянию на утро 27 марта, повреждены также более 90% жилых домов, медучреждений, школ и детсадов. За 27 дней, пока город находится в осаде войск РФ, оккупанты цинично убивали украинцев и искалечили сотни детей.

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