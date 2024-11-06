Под ударом 2 города, есть раненые: РФ ударила по Украине ракетами - что известно

Россияне нанесли ракетный удар по Черниговщине, в результате удара есть пострадавшие.

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РФ нанесла ракетный удар по Черниговщине - есть раненые / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

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РФ атаковала ракетами Черниговскую область

В результате удара есть раненые, один из пострадавших - в тяжелом состоянии

Вечером, 6 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Чернигову и городу Нежин Черниговской области. Об этом в своем Telegram сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

"Зафиксирован взрыв крылатой ракеты в окрестностях города. Предварительно пострадал 1 человек, его состояние уточняется", - написал он по состоянию на 18:09.

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По состоянию на 18:41 количество пострадавших в результате удара по окрестностям Чернигова возросло до двух человек.

"Одна в тяжелом состоянии, другая имеет состояние средней тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь", - отметил он.

Кроме того, россияне нанесли удар по городу Нежин на Черниговщине. О прилете ракеты по территории города сообщил городской голова Александр Кодола в комментарии "Суспільному".

"Действительно был прилет ракеты по городу. Это не жилой дом. Какие именно разрушения, будет известно позже, сейчас опасно туда выезжать, есть угроза повторного прилета", - сказал Александр Кодола.

Откуда РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Что такое крылатая ракета? Крылатая ракета (КР) - ракетное оружие однократного запуска, наземного, воздушного и морского базирования, траектория полета которого определяется аэродинамической подъемной силой крыла, тягой двигателя и силой тяжести.

В настоящее время является беспилотным оружием, сообщает Википедия.

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Напомним, как ранее сообщалГлавред, в октябре российские войска наносили по Украине единичные ракетные удары из строго ограниченной номенклатуры, что может свидетельствовать о накоплении ракетных запасов (в частности Х-101/555 и "Калибр") с целью их более активного применения во время отопительного сезона, отметил военный эксперт Александр Коваленко.

В то же время российские оккупанты изменили тактику использования дронов-камикадзе "Шахед", отметил эксперт по авиации Валерий Романенко.

По словам спикера КМВА Михаила Шаманова, новая тактика заключается в том, что беспилотники направляются на Киев на чрезвычайно низкой высоте, что затрудняет их перехват.

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