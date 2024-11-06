Под ударом 2 города, есть раненые: РФ ударила по Украине ракетами - что известно

Коротко:
- РФ атаковала ракетами Черниговскую область
- В результате удара есть раненые, один из пострадавших - в тяжелом состоянии
Вечером, 6 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Чернигову и городу Нежин Черниговской области. Об этом в своем Telegram сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
"Зафиксирован взрыв крылатой ракеты в окрестностях города. Предварительно пострадал 1 человек, его состояние уточняется", - написал он по состоянию на 18:09.
По состоянию на 18:41 количество пострадавших в результате удара по окрестностям Чернигова возросло до двух человек.
"Одна в тяжелом состоянии, другая имеет состояние средней тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь", - отметил он.
Кроме того, россияне нанесли удар по городу Нежин на Черниговщине. О прилете ракеты по территории города сообщил городской голова Александр Кодола в комментарии "Суспільному".
"Действительно был прилет ракеты по городу. Это не жилой дом. Какие именно разрушения, будет известно позже, сейчас опасно туда выезжать, есть угроза повторного прилета", - сказал Александр Кодола.
Что такое крылатая ракета?
Крылатая ракета (КР) - ракетное оружие однократного запуска, наземного, воздушного и морского базирования, траектория полета которого определяется аэродинамической подъемной силой крыла, тягой двигателя и силой тяжести.
В настоящее время является беспилотным оружием, сообщает Википедия.
Удары по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщалГлавред, в октябре российские войска наносили по Украине единичные ракетные удары из строго ограниченной номенклатуры, что может свидетельствовать о накоплении ракетных запасов (в частности Х-101/555 и "Калибр") с целью их более активного применения во время отопительного сезона, отметил военный эксперт Александр Коваленко.
В то же время российские оккупанты изменили тактику использования дронов-камикадзе "Шахед", отметил эксперт по авиации Валерий Романенко.
По словам спикера КМВА Михаила Шаманова, новая тактика заключается в том, что беспилотники направляются на Киев на чрезвычайно низкой высоте, что затрудняет их перехват.
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