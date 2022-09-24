'Подбили, красавчики': Силы спецопераций ВСУ сбили два штурмовика Су-25 РФ

8 полк ССО демилитаризовал сразу 2 вражеских "сушки".
Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины сбили два российских самолета Су-25.
Об этом сообщил в Facebook Павел Кащук. Он также опубликовал видео успешных действий бойцов ВСУ
"Джекпот! Только что 8 полк ССО демилитаризовал сразу 2 вражеских сушки. Район пока не уточняем Наступление продолжается", - написал он.
Напомним, на восточном направлении бойцами Вооруженных сил Украины был уничтожен очередной вертолет оккупантов Ка-52.
Украинские защитники также сбили беспилотник РФ. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
Ранее подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БпЛА типа "Орлан-10".
Вооруженные силы Украины уничтожили два вражеских вертолета огневой поддержки Ка-52.
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