'Подбили, красавчики': Силы спецопераций ВСУ сбили два штурмовика Су-25 РФ

самолет / Скриншот/72 ОМБр им.Черных Запорожцев

Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины сбили два российских самолета Су-25.

Об этом сообщил в Facebook Павел Кащук. Он также опубликовал видео успешных действий бойцов ВСУ

"Джекпот! Только что 8 полк ССО демилитаризовал сразу 2 вражеских сушки. Район пока не уточняем Наступление продолжается", - написал он.

/ Скриншот

Напомним, на восточном направлении бойцами Вооруженных сил Украины был уничтожен очередной вертолет оккупантов Ка-52.

Украинские защитники также сбили беспилотник РФ. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Ранее подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БпЛА типа "Орлан-10".

Вооруженные силы Украины уничтожили два вражеских вертолета огневой поддержки Ка-52.

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