Подчиненные Минфину налоговая и таможня причастны к 140 млн долл. убытков бюджету – ЦПК

Зерно из Украины экспортировалось через сомнительные фирмы.

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Таможня/ УНИАН

Министерство финансов несет непосредственную ответственность за схемы уклонения от уплаты налогов при экспорте украинского зерна в Европу, поскольку именно это ведомство отвечает за работу налоговой и таможенной служб. Среди прочего именно из-за злоупотребления этих органов Украина потеряла по меньшей мере $140 млн налоговых поступлений из-за продажи зерна через сомнительные компании, в том числе фиктивные. Об этом пишет команда Центра противодействия коррупции в Facebook.

В ЦПК ссылаются на опубликованное недавно расследование международной группы журналистов OCCRP, которая обнаружила, что зерно из Украины экспортируется через сомнительные фирмы. При этом налоговые и таможенные органы, подчиненные непосредственно Министерству финансов, знали об этом. К примеру, согласно расследованию, таможенники пренебрегли проверкой более 600 потенциально подозрительных экспортеров зерна. Эти компании "имели риски уклонения от уплаты налогов, не возвращали свои валютные доходы за пределы Украины, как требует закон, и осуществляли отмывание денег". "В некоторых случаях сотрудники Таможенного управления общались с руководителями компаний только по телефону или видеосвязи и не проверяли их личность. … Более половины экспортеров не подавали таможенных деклараций, а подающим документы по большей части одобряли в течение 90 минут с момента получения. На одну декларацию тратилось всего девять минут", — говорится в расследовании

"Показана схема, по которой дельцы из налоговой и таможни помогали "серым" и "черным" фирмам импортировать зерно в ЕС на миллионы евро. И налоговая, и таможня – в структуре управления Министерства финансов. Часть этих фирм не платила налоги – то есть бюджет от продажи зерна получил 0. Другая часть – имела подставных владельцев, что очевидно не показывает нас надежными партнерами для ЕС в бизнесе. По меньшей мере, 140 млн долларов убытков для государства", — говорится в сообщении.

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В ЦПК напомнили, что оружие и зарплаты для военных Украина покрывает по собственным бюджетным поступлениям. "Деньги МВФ и других партнеров идут на социальные выплаты и экономическую поддержку. Поэтому через дельцов в налоговой и таможне мы (а) теряем ресурсы; (б) теряем кредит доверия в мире. То есть одной рукой Минфин работает над привлечением денег в Украину, другой – подчиненные учреждения сводят все усилия на нет", — говорится в сообщении.

Ранее в интервью Экономической правде министр финансов Сергей Марченко заявлял, что работа налоговой службы и таможни во время войны не входит в его первоочередные приоритеты, поскольку оба органа собирают налоги и направляют их в бюджет. При этом Марченко отмечает наличие коррупционного сотрудничества между таможенниками на местах и представителями других правоохранительных органов. "Персоналии не должны определять деятельность таких систем как налоговая и таможня. Я постоянно думаю о том, как Министерству финансов, формирующему политику, создать такие условия, чтобы от фамилий не зависело ничего, чтобы они были просто администраторами определенных функций. К сожалению, к деятельности правоохранительных органов в части их взаимодействия с таможней у меня сотня вопросов. Когда ты назначаешь таможенника, у него выбор невелик: либо сесть, если ты не соглашаешься с правилами, либо взаимодействовать. Поэтому они выбирают второй, независимо от должности. Я хочу, чтобы этого не было", — заявил Марченко.

Он также добавил, что ему не интересно, влияют ли на деятельность налоговой и таможни глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев и заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров, в чем последние часто обвиняются представителями бизнеса.

Согласно положению о Министерстве финансов, Минфин, среди прочего, "обеспечивает формирование и реализацию единой государственной налоговой, таможенной политики, государственной политики по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового и таможенного законодательства". То есть, налоговая и таможенная службы находятся в непосредственном подчинении министерства, которое доводит до них планы выполнения бюджетных поступлений, а также определяет кадровую политику в этих ведомствах.