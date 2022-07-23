Подготовка к контрудару ВСУ: оккупанты минируют берег Ингульца – ISW

Россияне нанесли локальные наземные удары вблизи границы между Херсонской и Николаевской областями.
Вооруженные силы Украины могут готовиться к контрнаступлению в районе Снегиревки - Зеленодольска на южном направлении.
Об этом может свидетельствовать активное минирование российскими оккупантами берега Ингульца в районах, граничащих со Снегиревкой и Зеленодольском. Такие данные приводит Институт изучения войны (ISW).
Отмечается, что россияне нанесли локальные наземные удары вблизи границы между Херсонской и Николаевской областями.
Аналитики обратили внимание, что российские войска наносили наземные удары к востоку от Северска, к востоку и к югу от Бахмута и безуспешно пытались продвинуться северо-западнее Донецка.
В то же время, украинские войска вели ограниченные позиционные бои к северу от Харькова.
Контрнаступление ВСУ
На Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.
Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.
По состоянию на 14 июля украинским военным удалось освободить уже 44 населенных пункта в Херсонской области. Контрнаступление украинских сил продолжается. При этом на оккупированных Россией территориях области ведется активная партизанская война.
Читайте такжеНа Херсонщине оккупанты минируют дороги и берег реки: готовятся к наступлению ВСУ
Читайте еще:
- Военный эксперт спрогнозировал, будет ли новое широкомасштабное наступление армии РФ на Украину
- Новое наступление РФ на Донетчине может привести к оккупации двух крупных городов - ISW
- "Путин сдох": в "ДНР" истерят из-за наступления ВСУ и жалуются на "слив" РФ