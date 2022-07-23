Подготовка к контрудару ВСУ: оккупанты минируют берег Ингульца – ISW

РФ минирует берег Ингульца / Фото: mil.gov.ua

Вооруженные силы Украины могут готовиться к контрнаступлению в районе Снегиревки - Зеленодольска на южном направлении.

Об этом может свидетельствовать активное минирование российскими оккупантами берега Ингульца в районах, граничащих со Снегиревкой и Зеленодольском. Такие данные приводит Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что россияне нанесли локальные наземные удары вблизи границы между Херсонской и Николаевской областями.

Аналитики обратили внимание, что российские войска наносили наземные удары к востоку от Северска, к востоку и к югу от Бахмута и безуспешно пытались продвинуться северо-западнее Донецка.

В то же время, украинские войска вели ограниченные позиционные бои к северу от Харькова.

Контрнаступление ВСУ

На Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

По состоянию на 14 июля украинским военным удалось освободить уже 44 населенных пункта в Херсонской области. Контрнаступление украинских сил продолжается. При этом на оккупированных Россией территориях области ведется активная партизанская война.

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