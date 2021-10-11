Поднимут тарифы на отопление на 40% или нет: эксперт объяснил ситуацию / УНИАН

В Украине целый ряд поставщиков тепла (теплокоммунэнерго) объявили о планах повысить тарифы на горячую воду и отопление – в среднем приблизительно на 40%. Об этом заявил в комментарии Обозревателю эксперт аналитического центра Ассоциации городов Украины Олег Гарник.

По его словам, в минувшем году повышение тарифов тоже активно обсуждались, но новые тарифы так и не были применены.

"Процедура установления тарифа предусматривает общественное обсуждение и может растянуться до 2 месяцев после публикации проекта решения. Насколько я понимаю, пока идет предварительное обсуждение этих проектов. Будут ли применены новые тарифы, мы будет знать только после принятия соответствующих решений органами местной власти", − сказал он.

Пока же решения о повышении тарифов не приняты и для населения будут действовать старые цены. По словам Гарника, хотя и был подписан меморандум между центральной и местной властью о том, что тарифы повышаться не будут, но условия, при которых это станет возможным, со стороны центральной власти пока так и не были выполнены.

"Есть целый ряд обязательств, которые существенно влияют на возможности органов местного самоуправления. Среди условий разблокирование счетов предприятий теплоснабжения. В более чем 50 городах они заблокированы. Также, обеспечение исполнения обязательств по возмещению задолженности по разнице в тарифах. Если декларации не будет придерживаться одна сторона, какой смысл придерживаться ее другой?", − сказал он.

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Напомним, ранее писал, что Министерство социальной политики направило в регионы 1,1 млрд грн для выплаты субсидий на ЖКУ.

В банковские учреждения направили средства в сумме 1,1 млрд гривен для выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Сообщалось, что субсидии будут выплачены получателям сразу за два месяца - май и июнь 2021 года.

В Минсоцполитики расписали, кому придется вернуть субсидии-2021. По словам руководителя ведомства Марины Лазебной, всего в Украине запустят три программы верификации субсидий.