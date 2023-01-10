Подоляк рассказал, какие проблемы Украины решают поставки западного оружия

Поставки западного оружия позволяют Украине решить несколько задач, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Подоляк рассказал, какие проблем Украины решают поставки западного оружия / ОПУ, Defense.gov John Hamilton

Советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк − поставки западного оружия позволяют Украине решить несколько задач на фронтах украино-российской войны. Свои видение ситуации он изложил в своем аккаунте в сервисе микроблогов Twitter.

По словам Подоляка, поставки западного оружия решат сразу три задачи, которые сейчас стоят перед Украиной:

обнуление "военной репутации" России;

ускорение освобождения территорий и закрытие "украинского фронта" на десятилетия;

локализация конфликта на оккупированных территориях –для того, чтобы не было разрастания и масштабирования войны.

К слову, 5 января президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонный разговор. По результатам которого стало известно, что немецкое правительство передаст Украине боевые машины пехоты Marder и зенитно-ракетные комплексы Patriot. Кроме того, Пентагон отправит для ВСУ боевые машины пехоты типа Bradley.

Помощь Запада Украине

Власти США ранее утвердили поставку ВСУ американских боевых машин пехоты Bradley – это так называемые "истребители танков". Спикер Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что Bradley поставят Украине в ближайшее время. Но точных сроков поставок и обучения генерал не стал уточнять.

Тем временем Германия, кроме бронетранспортеров Marder и батареи Patriot, намерена передать Украине дополнительные установки Gepard. По данным СМИ, уже ведутся переговоры с двумя странами, которые все еще имеют запасы установок Gepard и большое количество 35-миллиметровых боеприпасов к ним. О каких странах идет речь, не сообщается.

Кроме того сообщалось, что рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

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