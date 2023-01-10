Подоляк рассказал, какие проблемы Украины решают поставки западного оружия

Советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк − поставки западного оружия позволяют Украине решить несколько задач на фронтах украино-российской войны. Свои видение ситуации он изложил в своем аккаунте в сервисе микроблогов Twitter.
По словам Подоляка, поставки западного оружия решат сразу три задачи, которые сейчас стоят перед Украиной:
- обнуление "военной репутации" России;
- ускорение освобождения территорий и закрытие "украинского фронта" на десятилетия;
- локализация конфликта на оккупированных территориях –для того, чтобы не было разрастания и масштабирования войны.
К слову, 5 января президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонный разговор. По результатам которого стало известно, что немецкое правительство передаст Украине боевые машины пехоты Marder и зенитно-ракетные комплексы Patriot. Кроме того, Пентагон отправит для ВСУ боевые машины пехоты типа Bradley.
Помощь Запада Украине
Власти США ранее утвердили поставку ВСУ американских боевых машин пехоты Bradley – это так называемые "истребители танков". Спикер Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что Bradley поставят Украине в ближайшее время. Но точных сроков поставок и обучения генерал не стал уточнять.
Тем временем Германия, кроме бронетранспортеров Marder и батареи Patriot, намерена передать Украине дополнительные установки Gepard. По данным СМИ, уже ведутся переговоры с двумя странами, которые все еще имеют запасы установок Gepard и большое количество 35-миллиметровых боеприпасов к ним. О каких странах идет речь, не сообщается.
Кроме того сообщалось, что рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.
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