Подошел из-за угла и пырнул ножом: на Житомирщине в сквере зверски зарезали женщину

Как показали записи камер видеонаблюдения, к женщине подошел мужчина, неожиданно нанес удар острым предметом и немедленно скрылся из зоны обзора.
В городе Новоград-Волынский (Житомирская область) на одной из улиц было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти от ножа. Об этом сообщили сотрудники Главка Национальной полиции по региону.
В тот же день полицейские задержали преступника. При осмотре тела погибшей (выяснилось, что ей 48-лет и она проживала в одном из близлежащих сел), полицейские зафиксировали ножевые ранения шеи.
По предварительной версии событий, женщина приехала в райцентр в поисках работы. Потенциального работодателя она ожидала в сквере. Как показали записи камер видеонаблюдения, к ней подошел мужчина, неожиданно нанес удар острым предметом и немедленно скрылся.
31-летнего подозреваемого полицейские задержали во дворе собственного. Мужчина в этом время употреблял спиртные напитки.
Он утверждает, что с потерпевшей не был знаком, а мотивы своего преступления четко объяснить не смог.
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Напомним, ранее на Житомирщине мужчина ножом зарезал 67-летнюю соседку, а ее дочери и зятю нанес серьезные ранения в грудь.
Сосед выбил двери в их дом и набросился на мужчину с ножом. Жена бросилась защищать мужа. Сосед ударил ножом в грудь и ее. На крики из своей комнаты выбежала мать и начала закрывать собой дочь. Сосед волоком вытащил ее на улицу и убил.