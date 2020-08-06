В Укрзализныце рассказали, что будет с билетами на региональные поезда

Поезд / УНИАН

С пятницы, 7 августа 2020 года, руководство госкомпании Укрзализныци запустит в продажу билеты на все 100% мест в региональных поездах, которые следуют из Киева и обратно.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы перевозчика.

Согласно тексту, послабление коронавирусного карантина распространяется на поезда, нумерация которых начинается с 800.

Как сообщают в Укрзализныце, решение было принято на основании решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), а также согласно с распоряжением Киевской областной государственной администрации

При этом в УЗ отмечают, что для всех пассажиров сохраняется обязательное требование − ношение защитной маски, а также обязательное проведение температурного скрининга при входе на ж/д вокзал и непосредственно при посадке в вагоны.

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Напомним, ранее, в конце июля 2020 года, Укрзализныця возобновила курсирование 17 региональных поездов, на которых пассажиры имеют возможность путешествовать из Киева в Конотоп, Фастов, Шостку, Чернигов, Жмеринку, Ровно и другие города.