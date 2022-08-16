Погибло сразу 100 россиян: в Лисичанске разнесли оккупантов

Лисичанск / lisichansk.com.ua, Reuters

В результате взрыва в Лисичанске погибли почти 100 российских оккупантов.

"В Лисичанске сегодня был "хлопок". Я думаю, что нас еще порадуют информацией об около 100 погибших нерядовых солдатах 2 АК РФ. Это уже не "вагнеровцы", это уже регулярная армия РФ", - заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Глава области заявил, что такие взрывы являются хорошей тенденцией, поскольку до сегодняшнего взрыва в Лисичанске были взрывы в оккупированной Попасной.

Видео с последствиями прилета опубликовал журналист Денис Казанский.

"Что-то страшное произошло со зданием СБУ в оккупированном Лисичанске. Остался торчать только одинокий российский флажок. Выживших, очевидно, нет", - подписал он видео.

Ракетный удар по базе путинских наемников ЧВК "Вагнера"

Напомним, 14 августа стало известно, что украинские войска нанесли ракетный удар по базе путинских наемников ЧВК "Вагнера" в оккупированном городе Попасная. При этом место расположения базы "сдал" российский военный корреспондент Среда, который выложил ее фотографии в свой Telegram-канал.

15 августа председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил удар ВСУ по базе "вагнеровцев".

"На этот раз вчера (14 августа – ред.) в Попасной точным ударом разбит штаб ЧВК "Вагнер". Количество погибших уточняется", – сказал Гайдай.

Позже в сети появились фото и видео того, что осталось от базы "вагнеровцев" в Попасной после ее уничтожения.

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