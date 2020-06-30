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Одесса ушла под воду: сильный ливень затопил центр города

В Одессе из-за сильного дождя затопило проезжую часть на некоторых улицах города.

30 июня 2020, 18:57
Центр Одессы затопило из-за сильного дождя - фото скриншот

Непогода в Украине - в Одессе сегодня днем мощный ливень затопил проезжую часть в центре города.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на очевидцев происшествия.

Так, в центре Одессы дождь затопил проезжую часть на некоторых улицах города. В частности, затопленными оказались улицы Приморская и Балковская. Также, в результате непогоды из-под люков вода фонтанирует в районе Таможенной площади.

Кроме этого сообщается, что Ланжероновский спуск стал похож на водопад.

Пользователи соцсетей реагируют на ситуцию комментариями: "Венеция отдыхает. Автомобили там не плавают".

Напомним, интенсивные осадки в последние дни привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. В Ивано-Франковской области погибли три человека. Больше всего от наводнений пострадала Ивано-Франковская область, где подтоплено более 200 населенных пунктов, к 29 нет подъезда. В области разрушено 150 км автодорог и 90 мостов.

новости Одессы погода дождь
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