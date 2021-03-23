Погром под ОПУ: пяти участникам сообщили о подозрении

Пяти участникам акции протеста возле Офиса президента, которая состоялась в субботу, 20 марта, правоохранители сообщили о подозрении.
Пяти участникам акции протеста возле Офиса президента, которая состоялась в субботу, 20 марта, правоохранители сообщили о подозрении - одному из них суд избрал меру пресечения - круглосуточный домашний арест, сообщает пресс-служба Национальной полиции во вторник, 23 марта.
Сегодня вечером еще одному участнику беспорядков под ОП объявили о подозрении. Его подозревают в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).
"Правоохранители продолжают сбор доказательной базы для привлечения к ответственности всех правонарушителей", - говорится в сообщении.
Отметим, что сегодня вечером объявили подозрение Евгению Строканю (позывной "Хирург"). Он возглавляет националистическую организацию "Неизвестный патриот".
Беспорядки у Офиса президента 20 марта - о чем ранее писал Главред:
- Возле Офиса президента Украины на Банковой в Киеве сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили беспорядки.
- Они оттеснили полицейских от бокового входа в здание.
- Протестующие подожгли файеры и бросали их в сторону полицейских и в ОП.
- Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, написали: "Аваков - черт", а также разлили красную краску, символизирующую кровь.
- Они также разбили окна в ОП и попытались поджечь табличку на здании.
- В Офисе президента оценили повреждения здания примерно в 2 миллиона гривен.
- В Управлении государственной охраныобъяснили, почему не помешали радикалам громить Офис президента.
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что бывший президент Петр Порошенко является заинтересованным лицом, которому выгодны беспорядки возле здания Офиса президента.
- На это в Европейской солидарности потребовали извинений от Геращенко и намекнули, что у него паранойя.
- Задержанному правоохранителями в субботу вечером участнику акции под Офисом президента Украины Владу Сорду сообщили о подозрении в "хулиганстве с использованием оружия".
Автор: Екатерина Трохимчук