Погром под ОПУ: пяти участникам сообщили о подозрении

Участникам беспорядков сообщили о подозрении / Фото Reuters

Пяти участникам акции протеста возле Офиса президента, которая состоялась в субботу, 20 марта, правоохранители сообщили о подозрении - одному из них суд избрал меру пресечения - круглосуточный домашний арест, сообщает пресс-служба Национальной полиции во вторник, 23 марта.

Сегодня вечером еще одному участнику беспорядков под ОП объявили о подозрении. Его подозревают в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

"Правоохранители продолжают сбор доказательной базы для привлечения к ответственности всех правонарушителей", - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня вечером объявили подозрение Евгению Строканю (позывной "Хирург"). Он возглавляет националистическую организацию "Неизвестный патриот".

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