В Киеве попрощались с отцом Порошенко: опубликованы фото и видео

В Киеве 19 июня попрощались с Алексеем Порошенко, отцом бывшего президента Петра Порошенко. Траурное мероприятие состоялось в клубе Кабмина на улице Институтской.

Как пишет ВВС Украина, похоронная церемония началась в 12:00 с панихиды в Михайловском соборе.

Проститься с отцом экс–главы государства пришли политики, коллеги, родные, близкие и просто неравнодушные граждане.

На похоронах присутствовали депутаты Европейской солидарности: Андрей Парубий, Артур Герасимов, София Федина, Яна Зинкевич.

"Господи, спасибо тебе за то, что ты послал мне такого отца. Очень тяжело терять родителей, когда ты молодой человек. Но еще труднее, когда ты уже состоялся, когда ты умом, а не только сердцем, понимаешь, что отец для тебя сделал", - сказал Петр Порошенко во время панихиды.

Экс-президент рассказал, что сердце его отца было очень впечатлительным.

"Мы только неделю назад отпраздновали его день рождения, и в ночь на 16 июня сердце моего отца останавливалось 16 раз. И 16 раз мы его запускали. На 17 раз оно не запустилось. Того, кто ранил сердце моего отца - Бог простит. Потому что мой папа учил нашу семью прощать", - сказал он.

Алексею Порошенко было 84 года. Мать бывшего главы государства ушла из жизни в 2004 году.

Как ранее сообщалось, бывший президент Петр Порошенко перенес дату похорон отца, устроив спекуляции на потере близкого человека и судебном заседании, несмотря на то, что глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова ранее подписала документ о переносе процедуры избрания меры пресечения в связи с трагедией в семье обвиняемого.

Напомним, 16 июня ушел из жизни отец пятого президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко.