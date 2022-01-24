Покупка лекарств за "тысячу Зеленского": в Кабмине анонсировали расширение программы

/ УНИАН

В правительстве хотят предоставить право покупать лекарства по программе еПоддержка лицам с инвалидностью первой группы.

Как сообщается на сайте главы государства, об этом шла речь на селекторном совещании по противодействию распространению COVID-19.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, с сегодняшнего дня люди старше 60 лет смогут использовать 1 тыс. грн, предоставленных государством в рамках программы еПоддержка, на покупку лекарств.

Кроме того, по его словам, Минсоцполитики совместно с Минцифры работают над возможностью расширения программы еПоддержка и на другие группы населения.

"Рассматривается возможность разрешить использование этих средств на лекарства для лиц с инвалидностью первой группы, независимо от возраста", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сейчас уже более 7,5 млн граждан получили выплаты в рамках этой программы.

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Тысяча за вакцинацию: как получить

Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября пообещал, что украинцам, которые пройдут полный курс вакцинации (две прививки), государство выплатит 1 000 гривен.

Программа стартовала 19 декабря. Чтобы получить "тысячу Зеленского", нужно сделать две прививки против COVID-19 утвержденными в Украине вакцинами и подать заявку в приложении Дія. Для этого нужно оформить специальную виртуальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров проекта, открыть счет, запустить приложение и авторизоваться в Дії, убедиться в наличии зеленого сертификата, зайти в раздел Услуги, выбрать єПідтримка и указать карту для поступления денежных средств.

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